Já se sabia que o guitarrista John Frusciante tinha voltado aos Red Hot Chili Peppers — banda da qual saiu em 2009 — e já se sabia que a banda de Anthony Kiedis, Flea e Chad Smith andava a tentar escrever canções para um álbum novo, sucessor de The Getaway, editado em 2016. O que não se sabia, como nota o site noticioso Consequence of Sound, é se o em simultâneo antigo e novo guitarrista dos Red Hot Chili Peppers iria estar envolvido na gravações dos temas (em que fase estariam eles?) ou se o regresso à banda seria, por ora, apenas para concertos.

Agora já se sabe: numa entrevista que deu à revista Rolling Stone a propósito de uma exposição de arte que terá em nome próprio, o baterista Chad Smith afirmou: “Foram-me dadas ordens claras para esta entrevista: não fales sobre a banda. Mas sim, o John está de volta e toda a gente o sabe. Estamos muito entusiasmados. Para já os únicos concertos marcados são os de festivais. Por agora estamos a concentrar-nos em canções novas e em compor um disco novo. Estamos todos verdadeiramente entusiasmados por estarmos a fazer música nova“.

Formada em 1983, a banda que começou com o nome Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem teve como membros fundadores o vocalista Anthony Kiedis, o baixista Flea o guitarrista Hillel Slovak — que teve uma morte trágica em 1988, com uma overdose de heroína, quando ainda fazia parte da banda — e o baterista Jack Irons.

O período de maior popularidade do grupo começou no final dos anos 1980 mas intensificou-se sobretudo nos anos 1990, devido ao impacto de discos como Mother’s Milk, de 1989, e sobretudo Blood Sugar Sex Magik, de 1991 — que incluía canções como “Give It Away” e “Suck My Kiss” — e Californication, de 1999.

Estes dois últimos álbuns, para muitos os mais importantes na carreira dos Red Hot Chili Peppers — Blood Sugar Sex Magik é considerado por muitos o melhor álbum da banda e teve uma aclamação ímpar junto da crítica e fãs acérrimos, Californication teve um enorme sucesso comercial e impacto na cultura pop —, foram já gravados pelo quarteto que agora compõe novamente os Red Hot Chili Peppers.

Os anos 2000 trouxeram outros discos gravados pela banda enquanto quarteto composto por Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith. Um deles foi By The Way, o oitavo álbum de estúdio da banda e um trabalho no qual o guitarrista John Frusciante teve especial importância e notoriedade. Outro foi Stadium Arcadium, o sucessor de By the Way, editado em 2006 e considerado ainda parte integrante da fase áurea do grupo de funk-rock.

De 2009 em diante, John Frusciante, que era já o terceiro guitarrista na banda depois da morte de Hillel Slovak e da saída de Jack Sherman, foi substituído por Josh Klinghoffer, que gravou com os Red Hot Chili Peppers discos como I’m with You (2011) e The Getaway (2016). A saída de Klinghoffer foi anunciada em 2019, assim como o regresso de John Frusciante.

Para já, a banda tem oito atuações agendadas em 2020. Em maio haverá concertos nos Estados Unidos da América (há espetáculos marcados em Gulf Shores, no estado do Alabama; em Napa Valley, no estado da Califórnia; e em Boston, Massachusetts. No verão, contudo, há já atuações agendadas na Europa: em Atenas (5 de junho), Florença (13 de junho), Landgraaf (19 de junho) e Lyon (20 de junho).

A última vez que os Red Hot Chili Peppers atuaram em Portugal foi em 2017, no festival Super Bock Super Rock, ainda sem o agora regressado John Frusciante. Antes, houve concertos em 2006 (Rock in Rio), 2003 (Pavilhão Atlântico, hoje Altice Arena, em dois dias consecutivos) e 1999 (também no então Pavilhão Atlântico).