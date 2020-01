Para decidir se o caso do furto e recuperação das armas do paiol nacional de Tancos segue ou não para julgamento, o juiz de instrução Carlos Alexandre quer ouvir presencialmente todos os 23 arguidos acusados no processo no Tribunal Central de Instrução Criminal — mesmo aqueles que não pediram esta fase facultativa do processo ou aqueles que arrolaram testemunhas mas que não se disponibilizaram a falar.

Foi o que Alexandre determinou ainda em dezembro, quando começou oficialmente a fase de instrução do processo em que suspeitos do furto de armas, elementos da Polícia Judiciária Militar, entre eles o ex-diretor, e militares da GNR enfrentam acusações de crimes como associação criminosa, tráfico e mediação de armas, terrorismo, falsificação de documento, denegação de justiça e prevaricação.

No despacho assinado pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, o magistrado deixa claro que, por agora, não admite qualquer diligência “por carta precatória, carta rogatória ou videoconferência e, bem assim, depoimentos por escrito”, preferindo que os arguidos e testemunhas assim arroladas compareçam no Tribunal na Rua Gomes Freire, Lisboa. Execeção apenas aberta para o primeiro-ministro António Costa, arrolado pelo ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes — também arguido no processo. Neste caso coube ao Conselho de Estado decidir, como manda a lei, de que forma o governante prestaria declarações, optando pela forma escrita.

Assim, o juiz Alexandre decidiu marcar para os dois primeiros dias da instrução a audição de oito dos 23 arguidos que não pediram a abertura de instrução: Valter Abreu e Jaime Oliveira serão ouvidos esta manhã e José Gonçalves à tarde. Para a manhã de quinta-feira estão marcados os arguidos Roberto Pinto da Costa, Mário Carvalho, José Carlos Costa, Nuno Reboleira e Luís Sequeira para a tarde.

Carlos Alexandre lembra que nos processos em que os arguidos não querem contestar a acusação deduzida pelo Ministério Público, a lei determina que o magistrado deve “facultar aos arguidos não requerentes a faculdade de prestarem declarações nesta fase processual, convocando-os assim para interrogatório”.

Só no dia 13 de janeiro (segunda-feira) começa, então, a ser ouvido um dos arguidos que requereu a abertura de instrução. O primeiro será Bruno Ataíde, militar da GNR de Loulé, às 9h30. No dia seguinte, terça-feira (14) será a vez de Luís Vieira, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), e de Taciano Correia, coronel da GNR, explicarem como decorreu a investigação ao furto de armas de Tancos. Estes dois arguidos foram acusados de terem sido cúmplices com as alegadas negociações que terão ocorrido com João Paulino, o alegado líder dos assaltantes ao paiol de Tancos, para a entrega do armamento furtado. Tudo nas costas da Polícia Judiciária civil que liderava a investigação ao caso.

Quarta-feira, dia 15 de janeiro, será a vez de Carlos Alexandre fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo arguido Fernando Santos, do grupo de João Paulino. Com a audição do arguido marcada para o dia seguinte, dia 16. Quatro dias depois, a 20 de janeiro, serão ouvidas as testemunhas e o arguido Hugo Santos. E a 22 de janeiro, pelas 09h30, arranca o testemunho de João Paulino, que não pediu para ser ouvido.

Esta fase instrutória prossegue uma semana depois, a 27 de janeiro, com as testemunhas arroladas pelo ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes — acusado de ter sabido da investigação ilegal da PJM à revelia do Ministério Público e de nada ter feito. Esperam-se os testemunhos do almirante Silva Ribeiro, chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, e do seu antecessor Pina Monteiro, assim como do embaixador de Portugal da NATO, Almeida Sampaio. Um dia depois, a 28 de janeiro, as restantes testemunhas do ex-ministro: Maria João Mendes e Nuno Pinheiro Torres de manhã. À tarde, João Pedro Martins, Pedro Braga de Carvalho e tenente-general Martins Pereira, à data chefe de gabinete de Azeredo Lopes. O consultor técnico Ismael Augusto, por seu turno, tem visita marcada para o dia 29.

Já em fevereiro, no dia 3, será a vez de Azeredo Lopes apresentar a sua defesa ao juiz Carlos Alexandre, para no dia seguinte se passar para as cinco testemunhas invocadas pelo arguido António Laranginha (membro do grupo de João Paulino). Também ele será ouvido nessa tarde. Para 5 de fevereiro está marcado o arguido Caetano Lima Santos, que no seu requerimento de abertura de instrução não pediu produção de prova nem para ser ouvido.

Nessa semana, a 6 de fevereiro, será a vez das quatro testemunhas arroladas pelo arguido João Pais da parte da manhã. Ele está marcado para a parte da tarde. A 10 de fevereiro será a vez Vasco Brazão, à data porta-voz da Polícia Judiciária Militar que já admitiu ter feito uma investigação paralela ao furto de Tancos.

O juiz Carlos Alexandre marcou também as três testemunhas arroladas pelo arguido Pedro Marques para 11 de fevereiro, com ele a ser ouvido também essa tarde. No dia seguinte será a vez do arguido Filipe Sousa falar, que pediu que Paulo Lemos e os seus co-arguidos Valter Abreu e João Paulino fossem também ouvidos como testemunhas. O juiz decidiu que estes falariam, se assim o entendessem, nos dias já previstos para falarem. Valter Abreu será já esta quarta-feira.

A última data da instrução já marcada por Carlos Alexandre é a de 13 de fevereiro, prevista para ouvir Gabriel Matos.