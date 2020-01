Em 1994, quando OJ Simpson foi detido e acusado de um duplo homicídio, o mundo no geral e o Estados Unidos em particular viram algo que ainda não tinham visto até então. De repente, uma estrela do desporto era um inimigo público. De repente, o jogador que todas as semanas aparecia na televisão com uma bola de futebol americano nas mãos tinha agora essas mesmas mãos algemadas. De repente, OJ Simpson era maior do que o desporto — e não no bom sentido.

Menos de 20 anos separam o caso de OJ Simpson do de Aaron Hernandez. A semelhança naquilo que são as traves mestras de ambos os episódios — foram os dois acusados de matar familiares, a ex-mulher no caso do primeiro e um futuro cunhado no caso do segundo, para além de que eram os dois jogadores de futebol americano — obrigou a uma proximidade nem sempre justa entre um e outro. Hernandez, que tinha 23 anos quando foi preso, era uma das estrelas dos New England Patriots de Tom Brady e formava com Rob Gronkowski uma das duplas mais perigosas da liga de futebol americano. A ganhar espaço numa equipa cuja presença no Super Bowl é algo recorrente e habitual, Aaron Hernandez era o futuro dos Patriots, da modalidade e do desporto nos Estados Unidos. Até que tudo o que podia correr mal, correu mal.

Em junho de 2013, foi detido e acusado do homicídio de Odin Lloyd, o namorado da irmã da própria mulher. O jovem de 28 anos, que era também ele jogador de futebol americano, foi encontrado morto num parque industrial com vários ferimentos de bala: Hernandez, em conjunto com outros dois homens que terão sido cúmplices, foi o único suspeito do crime. Os Patriots rescindiram o contrato assim que a prisão do jogador se tornou efetiva e, após julgamento, Aaron Hernandez acabou por ser condenado a uma pena de prisão perpétua.

Em abril de 2017, quase quatro anos depois de ser preso e cinco dias após ter sido declarado inocente num outro caso — tinha sido entretanto acusado do duplo homicídio, em 2012, de dois cidadãos cabo-verdianos –, foi encontrado morto dentro da própria cela. O suicídio de Aaron Hernandez acabou por abrir caminho a uma série de revelações por parte da família e a investigações do lado da comunicação social que hoje, sete anos depois de o escândalo ter rebentado, deixam entender que o caso do jogador não foi um simples episódio de rapaz-mau-mata-rapaz-bom.

A mãe e o irmão de Aaron Hernandez, assim como o próprio advogado que representou o jogador, revelaram que o jogador assumiu a própria homossexualidade já na prisão e que terá sido esse, de certa forma, o motivo que o levou a matar Odin Lloyd. O namorado da irmã da mulher de Hernandez terá descoberto que o atleta era homossexual e este, apavorado com a possibilidade de ver esse lado da vida pessoal ser desvendado, decidiu matar Lloyd. Uma investigação do Boston Globe, que acabou por dar origem a um mini doc sobre o caso, abriu ainda a porta à importância que os problemas mentais, muitos deles provocados pelos confrontos físicos do futebol americano, acabaram por ter no comportamento de Aaron Hernandez.

Já depois da morte do jogador, investigadores da Universidade de Boston analisaram o cérebro de Hernandez e concluíram que este sofria de um estado avançado de encefalopatia traumática crónica, provocada por concussões graves e recorrentes. “Esta condição resulta em problemas de julgamento, inibição de impulsos, agressão, irritabilidade, paranoia, volatilidade emocional e comportamentos de raiva, o que ajuda a explicar os crimes e outros comportamentos”, explicou, na altura, a equipa que estudou o cérebro do norte-americano. O consumo de drogas, que se prolongou durante o período que Aaron Hernandez passou na prisão e que era alegadamente ignorado pelos guardas prisionais, terá agravado os já sérios danos cerebrais do jogador — durante os quatro anos de pena que acabou por cumprir, passou grande parte do tempo isolado e castigado por comportamentos violentos dentro da cela, que incluíam gritar e bater com força nas grades.

Depois da investigação do Boston Globe, a Netflix vai divulgar no próximo dia 15 de janeiro um documentário sobre o caso de Aaron Hernandez. “Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez”, que conta com testemunhos de antigos e atuais jogadores dos Patriots, explica a forma como as lesões cerebrais poderão ter influenciado o crime do jogador mas também aborda a paranoia e os ataques de pânico que já o afetavam anteriormente — e que levavam alguns treinadores a considerá-lo “uma bomba-relógio”.