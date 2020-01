A Arábia Saudita condenou, esta quinta-feira, o ataque levado a cabo pelo Irão contra bases iraquianas onde se encontravam forças norte-americanas, considerando-o como uma “violação iraniana da soberania do Iraque”.

O reino denuncia e condena a violação iraniana da soberania do Iraque”, refere um comunicado divulgado pela agência de notícias saudita, a SPA, e citado pela AFP.

O Irão lançou, na noite de terça para quarta-feira, mais de uma dezena de mísseis balísticos de curto alcance contra bases com militares norte-americanos no Iraque, em retaliação ao assassinato do general Qassem Soleimani, o principal líder militar iraniano, durante uma operação organizada pelos Estados Unidos da América, que conduziu ao da escalada de tensão entre os dois países.

Donald Trump decidiu não responder militarmente ao ataque iraniano. Contudo, esta quinta-feira, líderes militares iranianos de topo surgiram com uma retórica mais forte para avisar que a vingança pela morte de Soleimani ainda não chegou. A Guarda Revolucionária (forças armadas iranianas) “vai impor uma vingança mais dura sobre o inimigo num futuro próximo”, prometeu o comandante Abdollah Araghi, em declarações à agência iraniana Tasnim, citadas pela Associated Press.