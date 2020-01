Leonardo DiCaprio ajudou a salvar um funcionário de um navio que caiu ao mar, nas Caraíbas, a 30 de dezembro. O homem de 24 anos terá estado na água durante 11 horas e estava a poucos minutos de se afogar.

Segundo o The Sun o homem, de nacionalidade francesa, era funcionário de um navio do Club Med e estava embriagado quando caiu ao mar. O barco em que Leonardo DiCaprio seguia captou o pedido de ajuda do capitão do cruzeiro e mudou de rota, seguindo para as coordenadas do local de resgate.

Uma fonte da mesma publicação indicou que o ator “desempenhou um papel crucial” no salvamento do francês que recebeu comida, água e roupa antes de ser entregue às autoridades costeiras.

Leonardo DiCaprio, a namorada e os restantes acompanhantes foram os únicos a responder ao pedido de ajuda, apesar de estarem a horas de distância.