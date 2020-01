O acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovado, na tarde desta quinta-feira, pela Câmara dos Comuns, no parlamento britânico, com 330 votos a favor contra 231 contra. É mais um passo para que o Brexit se torne efetivo a 31 de janeiro, data final do prazo definido pela UE.

O documento segue agora para a Câmara dos Lordes, onde terá de ser aprovado de novo. Boris Johnson já pôs pressão nessa decisão, avisando que, se forem feitas alterações ou propostas de emendas, não será possível ter todo o processo concluído até ao final do mês, precipitando uma saída caótica. Isto porque, em caso de alteração, o acordo terá de descer, de novo, aos Comuns, para nova aprovação.

O aviso pode, porém, chocar com a falta de apoio que Johnson tem entre os Lordes, ao contrário do que acontece agora na Câmara dos Comuns. Ali, a maioria não é conservadora e, como lembra a Sky News, foram várias as ações de Theresa May, no passado, travadas pelos membros da câmara alta.