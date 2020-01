Chama-se “Gaia”, é muito rápida de construir e, sobretudo, muito barata. O projeto foi desenvolvido pela empresa italiana Wasp que, em colaboração com a RiceHouse, decidiu criar casas de 30 metros quadrados e que demoram 10 dias a construir, utilizando uma tecnologia de impressão modular chamada Crane Wasp. O sistema pode ainda ser configurado para construir casas maiores e utilizar cimento ou geopolímeros. Neste caso, o objetivo é alcançar o mínimo impacto ambiental possível. Aliado a isto, cada casa custa 900 euros e pode ser usada de forma temporária ou como habitação fixa.

Segundo o site da empresa, a mistura usada para construir a casa é composta por 25% de solo extraído do local onde a casa será construída (30% de argila, 40% de lodo e 30% de areia), 40% de palha, 25% de casca de arroz e 10% de cal hidráulica, que são misturados num moedor antes de serem integrados no sistema de impressão.

“A deposição do material à base de terra bruta, palha e casca de arroz é controlada através de tecidos articulados, capazes de conferir, ao mesmo tempo, solidez construtiva e variação geométrica ao longo de todo o desenvolvimento da parede”, escreve a empresa no seu site, acrescentando que “a versatilidade do projeto computacional é possível na prática da construção graças à precisão e velocidade da tecnologia 3D, obtendo geometrias complexas e difíceis de replicar com os sistemas tradicionais de construção”.

Dentro da casa, a temperatura da casa é mantida sem recurso a ar condicionado ou aquecedores, devido aos materiais utilizados. Para além disto, a janela estrategicamente posicionada a sudeste permite o aproveitamento da luz natural ao máximo.