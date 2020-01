As exportações de bens aumentaram 8,6% e as importações subiram 1,3% em novembro face ao mesmo mês de 2018, desacelerando face a outubro (6,9%), divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional divulgadas, destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de material de transporte (38,6% e 28,4%, respetivamente), sobretudo nas exportações de automóveis para transporte de passageiros e nas importações de outro material de transporte (sobretudo aviões).

O INE realça ainda os decréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (-7,4% e -7,8%, respetivamente), principalmente de produtos transformados. “Especialmente no caso das exportações, a taxa de variação homóloga reflete em parte o decréscimo significativo das exportações observado em novembro de 2018, em resultado da greve dos estivadores no porto de Setúbal e que afetou particularmente as exportações de automóveis para transporte de passageiros”, refere o instituto.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 6,1% e as importações cresceram 2,4% (7,4% e 6,4%, respetivamente, em outubro de 2019).