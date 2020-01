A Flixbus, operador europeu de transporte rodoviário de longa distância, transportou 430 mil passageiros de e para Portugal em 2019, um número três vezes superior ao ano anterior, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a empresa refere que a operação internacional da FlixBus em Portugal passa por 20 cidades e desdobra-se em 20 linhas diretas entre o país e o resto da Europa, chegando a cerca de 50 destinos europeus.

No seguimento da abertura do mercado português de transporte “Expressos” à concorrência e inovação, a FlixBus refere que irá aumentar o investimento no mercado nacional, com mais parceiros a anunciar em 2020 e ainda uma rede dedicada de ligações domésticas.

O operador europeu está presente em Portugal desde 2017, tendo anunciado recentemente uma parceria com a Bus Vouga, empresa familiar de transportes de Aveiro, que se junta assim aos mais de 500 parceiros de autocarros em todo o mundo.

De acordo com o operador, “todas as ligações são feitas com uma frota de autocarros novos, que seguem as mais altas normas de segurança, conforto e baixas emissões de gases, em concordância com a normativa EURO VI”.

A nível internacional, a FlixMobility continuou a expandir-se nos mercados onde atua oferecendo mobilidade a mais de 62 milhões de passageiros em todo o mundo em 2019.

