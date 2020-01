Harry e Meghan não são os únicos. 7 histórias de quem se afastou das regras da Coroa

A monarquia japonesa, enquanto mais velha do mundo atual, não podia escapar a situações deste género. Neste caso em especifico, é a própria lei que determina casos pontuais de abdicação “por amor”. Corria o ano de 1947 quando, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, foi aprovado o Imperial Household Act que, entre várias coisas, determinava que, daí em diante, todos os membros do sexo feminino que quisessem casar com alguém que não fosse da realeza, ou tivesse qualquer grau de aristocracia, teria de abdicar de todos os seus títulos e regalias. Desde então já foram várias as monarcas que passaram por isto.

A princesa Ayako, por exemplo, que é filha do príncipe Takamado, um dos primos do Imperador Akihito, decidiu dar o nó com Kei Moriya, magnata da indústria naval japonesa em 2018. Pouco depois de ter concluído o seu curso de Assistente Social, Ayako deu prioridade ao amor e não à instituição real do Japão, perdendo o direito de assumir qualquer função real, mas mantendo uma espécie de fundo de maneio no valor de 950 mil dólares anuais.

O caso da princesa Sayako, a única filha do imperador Akihito, foi ainda mais mediático. A 15 de novembro de 2005 casou-se num hotel de Tóquio com o arquiteto (e plebeu) Yoshiki Kuroda, perdendo assim o seu lugar como herdeira do trono do Japão e sendo excluída da respetiva casa real. Tornou-se na segunda princesa herdeira da história nipónica a abdicar do seu papel real em nome do amor — 45 anos antes a princesa Takako abriu o precedente ao casar com um banqueiro.

Este cenário irá, muito provavelmente, repetir-se este ano, 2020, quando a princesa Mako finalmente concretizar o casamento com Kei Komuro. A sobrinha do Imperador Naruhito anunciou o seu noivado com este académico em 2017, ficando assente que a cerimónia decorreria no dia 4 de novembro de 2019. Contudo, uma disputa financeira em que Komuro e a sua família se viam envolvidos, obrigaram a que o casamento ficasse em stand by, pelo menos até 2020.

Príncipe Johan Friso dos Países Baixos