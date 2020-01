O britânico Lewis Hamilton, seis vezes campeão do mundo de Fórmula 1, revelou esta quinta-feira que vai doar 500 mil dólares (450 mil euros) para auxiliar a Austrália, onde os incêndios causaram 27 mortos e vitimaram diversos animais.

“Vou doar 500 mil dólares para ajudar os animais, os voluntários que lutam pela vida selvagem e os bombeiros locais”, anunciou o piloto da Mercedes no Twitter’, pedindo aos seus seguidores para fazerem igualmente uma doação.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 9, 2020