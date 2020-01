Depois de um dia de debate no Parlamento, a reunião agendada entre o Grupo de Contacto do Livre e Joacine Katar Moreira acrescentou muito pouco ao que já se sabia. Ainda que o voto do Livre já não conte para as contas de António Costa, que já tem o orçamento viabilizado pelas abstenções do PCP, PAN, BE e PEV. De comunicado em comunicado o partido vai remetendo para mais tarde o anúncio do sentido de voto. Se no domingo dependia dos avanços conquistados em reuniões com o governo no decorrer desta semana, ao início da tarde desta quinta-feira passou a depender da reunião entre a direção do partido e a deputada única desta noite.

No final da reunião? Não foi explicado aos jornalistas de que depende agora a divulgação do sentido de voto, remetendo para um comunicado a divulgar mais tarde.

Duas horas e meia depois do início da reunião, Pedro Mendonça, do Grupo de Contacto do partido, disse apenas que a reunião tinha “corrido muito bem”, mas sem fazer qualquer comentário sobre o sentido de voto de sexta-feira antes de acrescentar que a reunião serviu também para “falar de outros assuntos”, mas sem mencionar mais.

Da parte da deputada, nem uma palavra. Joacine Katar Moreira e o assessor saíram da sala onde decorreu a reunião para a sala do partido no edifício da Assembleia da República e não falaram aos jornalistas. Não há da parte da parlamentar qualquer comentário sobre a reunião ou sobre a hora eventual em que o sentido de voto será anunciado ou sequer se será anunciado antes da votação no hemiciclo que marcada para a tarde desta sexta-feira.