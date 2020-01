O número de visitantes do Museu do Caramulo cresceu 30% em 2019 face ao ano anterior, ficando perto da marca dos 40 mil visitantes, o maior crescimento dos últimos 57 anos, foi anunciado esta quinta-feira.

“Este é um aumento significativo e refletor da tendência já sentida em anos anteriores, sendo o maior crescimento desde 1963”, refere a direção deste museu de Tondela, cujo espólio é constituído por coleções de arte, automóveis, motos e bicicletas e brinquedos antigos.

O crescimento recorde deveu-se, em grande parte, à programação de 2019, que incluiu as exposições temporárias “Supercarros”, visitada por mais de 20 mil pessoas, “A Arte da Persuasão” ou “Black Box: Potlacht”, refere a direção do Museu, tutelado pela Fundação Abel e João de Lacerda.

Eventos como o Caramulo Motorfestival, que voltou a bater o recorde de público, tendo atraído perto de 40 mil pessoas ao Caramulo, contribuíram para o sucesso de visitantes em 2019.

“Estes números mostram que o Museu do Caramulo tem conseguido levar a cabo uma programação diferenciada e relevante que mantém o público interessado e com vontade de voltar ao Caramulo e ao museu”, refere a direção. O Museu do Caramulo produz ainda, de forma regular, exposições temáticas e temporárias, e organiza vários eventos como o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival ou o Rider – Passeio de Motos Clássicas.