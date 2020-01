Um rocket explodiu esta quinta-feira perto de uma base com tropas norte-americanas no norte do Iraque, avança a Reuters, citando fontes policiais locais.

Desconhece-se a origem do engenho explosivo, que caiu na área de Fadhlan do distrito de Dujail, na província de Salahuddin, não muito longe da base Balad, a cerca de 80 quilómetros de Bagdade.

A explosão não provocou vítimas mortais.