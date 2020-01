“Tal como o resto do mundo, também nos reagimos às surpreendentes notícias”, justifica Steve Davies, o diretor geral da atração londrina Madame Tussauds. No famoso museu, as figuras que reproduzem os principais protagonistas de diferentes áreas da sociedade podem ser de cera mas o seu papel no espaço certamente não é de pedra e cal. Basta ver como perante as notícias do afastamento dos duques de Sussex do alinhamento real tal como o conhecemos, até esta instituição lendária resolveu mover as peças de Meghan e Harry de lugar.

O casal deixa assim de fazer companhia às estátuas da rainha Isabel II, do duque de Cambridge, e dos duques de Cambridge, como este set real se apresentava até aqui. “A partir de hoje, as figuras de Meghan e Harry não fazem parte do nosso conjunto da família real”, continua Davies, admitindo no entanto que, “sendo estas duas das nossas figuras mais apreciadas irão naturalmente continuar a ter um papel importante no Madame Tussauds de Londres enquanto esperamos para ver qual será o próximo capítulo nas suas vidas”.