Não é muito normal mas também acontece e ainda na semana passada houve um caso semelhante em Espanha: o Sporting Gijón pediu à Liga do adiamento do encontro em Saragoça por ter um total de 16 jogadores com gripe, o plantel ainda viajou em dois autocarros diferentes separando quem estava doente e não estava e o jogo da Segunda Liga acabou por realizar-se apenas quatro dias depois do previsto, a 7 de janeiro. A decisão, essa, pertenceu à Liga. E é esse o cenário que existe agora em relação ao V. Setúbal-Sporting do próximo sábado.

Esta quarta-feira, os sadinos tinham cancelado o treino por terem cerca de 75% do plantel limitado com um vírus que provocava febres, vómitos e diarreia à maioria dos jogadores. Hoje, o cenário não só não ficou mais aliviado como houve mais quatro atletas a apresentarem as mesma queixas, o que levou mais uma vez o treinador espanhol Júlio Velázquez a anular o treino e o próprio clube a tomar outras medidas preventivas, nomeadamente a esterilização de todas as zonas comuns do futebol profissional, nomeadamente o balneário da equipa profissional.

Nesse sentido, o V. Setúbal avançou com um pedido formal à Liga de Clubes para que a partida deste sábado, a partir das 20h30, fosse adiada até à recuperação pelo menos da maioria do plantel. Da parte do Sporting, fonte oficial comentou com o Observador que a decisão final deverá ser do órgão que tutela o futebol profissional.

Antes, à Radio Renascença, Vítor Hugo Valente, presidente dos sadinos, lamentou a nega dada pelo leões numa primeira tentativa de adiamento. “O Sporting referiu-nos por email que verifica indisponibilidade pelas competições em que está inserido, a Taça da Liga e a Liga Europa. Nós já comunicamos que há datas que não interferem com essas competições, nem com a Liga. Há intervalos, o mais evidente é aquele em que se disputam as meias-finais da Taça de Portugal e nem o Sporting nem nós estamos inseridos. O presidente do Sporting é nosso amigo, é um clube amigo e é médico, tem especial sensibilidade para este tipo de situações. Sugerimos datas que não interferem com nenhuma das competições em que o Sporting está inserido. Aguardamos pela Liga, já comunicámos ao Sindicato e às instâncias. Jogar sem jogadores é contra o futebol”, argumentou.

É que, caso exista mesmo um adiamento do encontro, a nova data terá igualmente de ser alvo de discussão entre os clubes, na medida em que, caso se consiga apurar para a final da Taça da Liga, os leões estarão a jogar ao fim de semana e a meio da semana até à primeira semana de fevereiro, tendo os seguintes compromissos: Benfica (Liga, casa, dia 17), Sp. Braga (meias da Taça da Liga, neutro, dia 21), final da Taça da Liga (neutro, dia 25), Marítimo (Liga, casa, dia 29), Sp. Braga (Liga, fora, dia 2) e Portimonense (Liga, casa, dia 9).

Em atualização