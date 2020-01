Um grupo de bombeiros norte-americanos chegou esta quinta-feira a Sydney, na Austrália, para ajudar no combate aos fogos que já mataram pelo menos 27 pessoas e destruíram mais de duas mil casas. Na chegada ao aeroporto, foram recebidos com aplausos e gritos de entusiasmo. O momento emotivo foi captado em vídeo e partilhado no Twitter pelo comissário do Corpo de Bombeiros Rural de Nova Gales do Sul, Shane Fitzsimmons.

“Os bombeiros americanos chegaram ao Aeroporto Internacional de Sydney esta semana para ajudar no combate aos incêndios em Victoria. Ao chegarem, todos deram uma espontânea e longa salva de palmas, refletindo a gratidão e admiração que todos temos pela sua generosidade”, escreveu Fitzsimmons.

US fire fighters arrived at Sydney Int Airport this week, on their way to assist with fire fighting in Victoria.

Coming through, all gathered gave a spontaneous & lengthy round of applause, reflecting the gratitude & admiration we all have for their generosity. #NSWRFS @NSWRFS pic.twitter.com/5epg5y4qxX — Shane Fitzsimmons (@RFSCommissioner) January 9, 2020

Segundo a Associated Press, esta é a primeira vez desde 2010 que os EUA enviam bombeiros para ajudar a Austrália, que envia bombeiros para território norte-americano há mais de 15 anos, estando estes a chegar ao país aos poucos.

O Canadá tinha já enviado alguns dos seus bombeiros para a Austrália, tendo esta sido também uma estreia. Os bombeiros canadianos, que estavam acompanhados por alguns norte-americanos, foram recebidos da mesma forma, segundo um correspondente do New York Times Australia.

“Os oficiais agradeceram-lhes. Os australianos no aeroporto aplaudiram e deram vivas”, escreveu.