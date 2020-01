Abatido por acidente ou falha técnica? O que já se sabe da queda do Boeing no Irão

A queda, no Irão, de um avião Boeing 737-800 da Ukrainian International Airlines (UIA) que se dirigia para Kiev (Ucrânia), provocou a morte de todas as pessoas que estavam a bordo: 83 iranianos, 63 canadianos, 11 ucranianos, dez suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos. A queda do avião aconteceu num momento de especial tensão entre Estados Unidos e Irão, após os EUA terem abatido o general iraniano Qasem Soleimani e o Irão ter respondido com um ataque às bases militares dos EUA no Iraque.

Se os iranianos foram rápidos a negar que tivessem abatido o avião Ukrainian International Airlines (UIA) — um primeiro relatório da autoridade de aviação civil do país demorou menos de 24h a ser produzido e ilibava os iranianos de responsabilidades —, as potências ocidentais são quase unânimes na convicção de que o avião caiu após ter sido atingido por um míssil iraniano, possivelmente disparado por lapso.

Depois de Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, ter garantido esta quinta-feira que existem provas de o aparelho ter sido atingido por um míssil iraniano disparado a partir de terra — as provas “assim o indicam” —, o líder da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou: “Não temos motivos para não acreditar nos relatórios que temos visto de diferentes aliados da NATO… [que indicam] que o avião poderá ter sido abatido pelos sistemas de defesa do espaço aéreo do Irão”.

A investigação está por fazer. É preciso apurar se, como se acredita no lado ocidental )depois de fonte norte-americana ter avançado com informação obtida por satélite), o avião foi abatido por um míssil iraniano ou não. Outras perguntas para responder são se a queda da aeronave foi um acidente ou um ataque premeditado e se o incidente está ligado aos ataques do Irão a bases do EUA na mesma madrugada ou se o timing foi apenas coincidência. Eis o que se sabe exatamente sobre o acidente.

A que horas levantou o voo, de onde partiu e para onde ia?

O voo 752 da transportadora aérea ucraniana Ukrainian International Airlines (UIA) levantou voo da pista do aeroporto internacional Tehran Imam Khomeini, em Teerão (Irão) às 6h12 (hora de Teerão, mais 3h30 do que em Lisboa). Quatro minutos depois de ter levantado voo, perderam-se as comunicações.

O avião dirigia-se para Kiev (Ucrânia), onde deveria ter chegado 3h42 minutos depois.

O que disse o relatório inicial sobre a causa da queda do avião?

Qassem Biniaz, porta-voz do Ministério dos Transportes do Irão, disse à agência de notícias estatal IRNA que as autoridades iranianas acreditam que um dos motores do avião incendiou-se após a descolagem e, por causa disso, o piloto perdeu o controle da aeronave.

A Organização de Aviação Civil do Irão cita diversas testemunhas que estavam no solo, bem como a membros de triupulações de outros voos, para garantir que um incêndio foi observado no aparelho e a explosão subsequente ocorreu devido à colisão com o solo.

A Organização da Aviação Civil do Irão indicou que o avião se dirigia inicialmente para o oeste e, “depois de ocorrer o problema, virou à direita e tentou retornar ao aeroporto internacional Imã Khomeini, em Teerão, quando se despenhou”.

Onde estão as caixas negras?

Em relação às caixas negras, os representantes da Organização da Aviação Civil do Irão começaram por assegurar — mantendo a tese — que foram “danificadas” pelo acidente e pelo incêndio no avião, recusando-se também até à data a entregá-las à Boeing e aos EUA e negando terem sido destruídas provas que ajudariam a apurar as causas do que aconteceu.

Esta sexta-feira,, o chefe da principal organização de aviação civil do Irão, Ali Abedzade, indicou que as autoridades do país preferiam ser elas a fazer o “download” das caixas negras do avião. “Mas se virmos que não conseguimos fazê-lo por as caixas estarem danificadas, então procuraremos ajuda”, referiu ainda, citado pela agência Reuters. O acesso às caixas negras foi entretanto cedido à Ucrânia.

A nossa equipa já teve acesso às caixas negras. Todas as informações vão agora ser analisadas”, disse o ministro Vadym Prystaïko em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa.

Já um porta-voz do governo iraniano, Ali Rabiei, apontou: “Todos os países que tinham cidadãos a bordo do avião podem enviar representantes seus e instamos também a Boeing a enviar os seus representantes [para Teerão] para se juntarem ao processo de investigação às caixas negras”. A investigação, porém, poderá demorar, já que os iranianos apontaram como “um a dois meses” o prazo para “extrair informação de gravações de voz e dados do voo” e como “um ou ou dois anos” o tempo que poderá demorar a concluir a investigação.

Quem está a investigar o caso?

O Irão está a liderar as investigação, apesar do convite dirigido à empresa norte-americana Boeing e a representantes dos países que tiveram cidadãos seus entre as vítimas para “participar”. A Ucrânia será, para já, o segundo país a colaborar mais estreitamente com as autoridades iranianas nas investigações, dado que o avião abatido era um Boeing 737-800 da Ukrainian International Airlines (UIA).

Esta quinta-feira, durante a conferência de imprensa do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, o governante frisou ser “extremamente importante que a investigação seja credível e minuciosa” e garantiu que a investigação ao acidente contará com a participação dos parceiros internacionais. Trudeau mostrou-se disponível para conversar com “qualquer pessoa para conseguir respostas” sobre o que se passou em Teerão.

Já o líder da NATO, Jens Stoltenberg, alertou esta sexta-feira para a importância de que se apurem “todos os factos” e pediu ao Irão para “participar e contribuir por inteiro para uma investigação transparente e minuciosa“. “É exatamente por isso que precisamos de ter cooperação total do lado iraniano”, reforçou.

O Canadá, que não tem representação diplomática no Irão, pediu começou por pedir à Itália. O ministro das Relações Internacionais de Itália, Luigi Di Maio, prometeu “toda assistência e apoio” ao Canadá e ao seu pedido para proteger os interesses canadianos e “facilitar as atividades de assistência consular”, avançou a AFP.

Já esta sexta-feira, os meios de comunicação estatais iranianos avançaram que estava confirmado que representantes do Canadá, EUA e França iriam viajar para Teerão para participarem em reuniões da investigação à queda do avião. A informação é dada pela Reuters, que lembra que nem EUA nem Canadá têm relações diplomáticas com os homólogos iranianos.

A disponibilidade do Irão para colaborar parece contudo confirmada, já que a Transportation Safety Board of Canada — principal autoridade de aviação civil do Canadá —avançou estar a tratar de detalhes para preparar a visita ao local da queda do avião, “depois de um convite” iraniano. Também a U. S. National Transportation Safety Board (NTSB) — ou seja, a entidade homóloga dos EUA — afirmou ter escolhido já um representante para se juntar à investigação.

Já a agência francesa BEA, especializada em acidentes aéreos — e que após a última queda de um avião da Boeing na Etiópia, ajudou os investidores a analisarem dados — avançou que se vai envolver na investigação.

Que imagens são conhecidas do que aconteceu?

Esta quinta-feira o norte-americano The New York Times revelou um vídeo que, de acordo com o jornal, mostra o que parece ser o avião a ser abatido por um míssil.

O jornal norte-americano diz que analisou elementos sonoros e visuais presentes nesse mesmo vídeo e concluiu que estão de acordo com imagens de satélite, enviadas pela Maxar Technologies, uma empresa de tecnologia aeroespacial, e com informações relativas ao trajeto do Boeing 737-800 da companhia aérea ucraniana, onde seguiam 176 pessoas.