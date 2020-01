André Almeida e uma ressurreição de quem viu a Luz (a crónica do Benfica-Desp. Aves)

Existe a tendência para dizer, nos últimos tempos, que se vive na Luz uma aura de positivismo. Uma espécie de ideia, sempre presente e sempre constante, de que tudo está a correr bem, de que tudo está no bom caminho. O ano de 2020 e o mês de janeiro, unidades temporais que levam apenas dez dias de duração, engrossaram essa aura para um estado de confiança com raros precedentes no passado recente. De repente, o Benfica contratou um jogador por 20 milhões de euros, vendeu outro que nunca deu o rendimento esperado por mais do que aquilo que havia dado por ele, ultrapassou em Guimarães um dos jogos mais complexos da temporada e continua em primeiro.

Mas este é um estado de confiança que se estende para lá disso. É um estado de confiança institucional que se vai repercutindo no panorama desportivo: não só no futebol, que acaba por ter mais visibilidade, como nas restantes modalidades. Nesta altura, no setor masculino, o Benfica é líder no futebol, no hóquei em patins, no voleibol, no basquetebol (em igualdade com o Sporting) e no futsal; no setor feminino, repete a liderança no futebol, no hóquei em patins e no futsal. Afunilando este estado de graça para o futebol e para a equipa de Bruno Lage, o Benfica recebia esta sexta-feira o Desp. Aves, último classificado, com o conforto de saber que nem uma derrota roubaria a liderança. E com a certeza de que um deslize do FC Porto em Moreira de Cónegos, onde não ganhou nas duas últimas épocas, significaria o conquistar de uma distância pontual que dificilmente é anulada.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Desp. Aves, 2-1 16.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco) Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Weigl (Cervi, 61’), Gabriel, Pizzi, Jota (Vinícius, 45’), Chiquinho, Seferovic (Samaris, 90+3’) Suplentes não utilizados: Zlobin, Caio, Gedson, Tomás Tavares Treinador: Bruno Lage Desp. Aves: Beunardeau, Banjaqui, Dzwigala (Cláudio Tavares, 66’), Bruno Morais, Ricardo Mangas, Rúben Oliveira, Falcão, Estrela, Kevin Yamga, Mohammadi, Reko (Wellington, 84’) Suplentes não utilizados: Szymonek, Enzo, Miguel Tavares, Afonso Figueiredo, Bruno Lourenço Treinador: Nuno Manta Santos Golos: Mohammadi (20’), Pizzi (gp, 76’), André Almeida (89’) Ação disciplinar: cartão amarelo a Reko (12’), Chiquinho (23’), Banjaqui (44’), André Almeida (54’), Vinícius (72’), Samaris (90+5’)

Isto porque, por muito que o Benfica ainda tenha de visitar Dragão e Alvalade e receber Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães na Luz, a verdade é que os encarnados já provaram que são uma equipa difícil de derrotar. Podem não ganhar, podem até empatar — mas dificilmente perdem. A eficácia demolidora demonstrada no D. Afonso Henriques, com um golo solitário de Cervi que resolveu um jogo onde o V. Guimarães até foi a espaços superior, deixou notória não só uma estrelinha de campeão cada vez mais evidente como também a capacidade assinalável do Benfica de aproveitar as oportunidades que tem. Pode não ser, por vezes, a melhor equipa em campo; pode não ser, por vezes, a equipa que melhor futebol demonstra em campo; pode ser, por vezes, a equipa que mais tempo passa a defender: mas é, quase sempre, a equipa que marca mais golos até ao apito final.

Era com esta bagagem que o Benfica recebia então, esta sexta-feira, o Desp. Aves de Nuno Manta Santos, último classificado com apenas seis pontos. Os extremos tocavam-se e Bruno Lage oferecia a titularidade a Weigl na estreia do médio alemão, também para fazer face à ausência de Taarabt, que viu o quinto amarelo em Guimarães e estava castigado. O facto de receber em casa — o sítio onde, até esta sexta-feira, apenas o FC Porto tinha conseguido marcar golos — o último terá levado Lage a efetuar algumas poupanças, também para dar mais minutos a jogadores que não são normalmente opção inicial e deixar descansar outros, numa altura em que o Benfica vai entrar num período competitivo particularmente denso. Seferovic ocupava o lugar de Carlos Vinícius, Jota era titular em vez de Cervi e André Almeida regressava ao onze depois de uma ausência prolongada por lesão, atirando Tomás Tavares para o banco de suplentes.

Os primeiros minutos mostraram desde logo que o Benfica não precisaria de acelerar muito para romper a organização defensiva do Desp. Aves e entrar nas costas do quarteto mais recuado da equipa de Nuno Manta Santos. Weigl, que tanto pode atuar a ‘6’ como a ‘8’, estava a ocupar a primeira das posições, a jogar à frente da defesa e perto de Gabriel. Chiquinho, nas costas de Seferovic, era o principal responsável pela ligação entre o setor intermédio e o mais avançado, com Jota a tombar no corredor esquerdo e Pizzi no lado contrário — ainda que o segundo procurasse mais espaços interiores do que o primeiro.

O Benfica controlou totalmente a partida durante os primeiros dez minutos, com a principal oportunidade a ficar a cargo de Seferovic, que cabeceou muito perto da trave depois de um cruzamento de Jota a partir da esquerda (7′). O jovem avançado era, aliás, o principal impulsionador do ataque encarnado: com o apoio constante de Grimaldo nas costas, Jota aproximava-se muitas vezes da zona mais recuada do meio-campo para levar jogo para a frente e depois dava-se à profundidade, aparecendo várias vezes em ótima posição para cruzar para a grande área.

O primeiro sinal de que o Desp. Aves tinha viajado até Lisboa para procurar algo mais — tal como Nuno Manta Santos tinha sublinhado na antevisão — apareceu já perto do primeiro quarto de hora. Mohammadi recebeu já na grande área, solicitado por Estrela, e cruzou na horizontal à procura de um desvio que nunca apareceu (14′). A facilidade com que o avançado iraniano apareceu em zona de finalização deixava perceber que a comunicação entre Ferro e Grimaldo, o central a jogar no lado esquerdo e o lateral esquerdo, não estava a ser a melhor: os jogadores do Desp. Aves entravam sem grande oposição na faixa entre os dois jogadores e conseguiam encontrar espaços para chegar perto da baliza de Vlachodimos. Depois do lance de Mohammadi, os avenses perderam complexos e alongaram o próprio jogo no relvado, até que o avançado iraniano conseguiu concretizar sozinho aquilo que ninguém tinha conseguido na jogada que o próprio criou.

Depois de deixar Ferro para trás com um grande pormenor individual, Mohammadi entrou na grande área sem oposição e atirou em força, quase sem ângulo, para bater Vlachodimos (20′). A surpresa estava feita na Luz e o Benfica atirou-se para o ataque até ao intervalo: Pizzi esteve perto do empate mas Dzwigala tirou em cima da linha de golo (25′) e Beunardeau frustrou tanto Seferovic como Chiquinho, tornando-se o grande guardião da vantagem avense. No final da primeira parte, já com Carlos Vinícius a efetuar exercícios de aquecimento, ficava a ideia de que o Benfica estava demasiado perdulário para todo o fluxo ofensivo que estava a criar. Com nove remates enquadrados, a equipa de Bruno Lage não conseguiu marcar — algo que é atípico nos encarnados e que deixava os encarnados preocupados.

