Era uma das imagens mais aguardados, no rescaldo do turbilhão Megxit, e em especial depois se ser tornado público o desconforto sentido pela rainha, cujo pedido terá mesmo sido contrariado por Harry. Finalmente, dois dias depois do rebentar do caso que mais abala a família por estes dias, Isabel II saiu de sua casa em Sandrigham, onde tem permanecido desde a quadra festiva, e foi fotografada a caminho de uma caçada.

Grim-faced Queen is seen for the first time since Prince Harry announced he and Meghan Markle will quit the Royal Family https://t.co/ANCUU8OeMi — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 10, 2020

Aos 93 anos, e com a impressionante vitalidade de sempre, a monarca encarregou-se de conduzir o seu Range Rover enquanto se dirigia ao encontro de Peter Phillips, um dos seus netos, também ele aficionado da caça. O momento foi registado pela lente dos fotógrafos do Daily Mail, que acompanharam o episódio em pleno cenário rural de Norfolk. Isabel II fora vista pela última vez no passado domingo, quando se deslocou à igreja de Santa Madalena, também em Sandringham.

Recorde-se que a soberana terá já começado a reunir com os principais gabinetes no sentido de “trabalhar numa solução” para o pedido de afastamento manifestado pelos duques de Sussex, esperando-se novidades dentro de dias. Entretanto, esta sexta-feira, soube-se também que Meghan Markle já voou para o Canadá para se reencontrar com o filho Archie, enquanto Harry permanece em solo britânico.