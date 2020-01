Até nos Díaz de "Ai Jesús" há sempre um Tecatito por perto (a crónica do Moreirense-FC Porto)

A vitória em Alvalade estava alcançada. Pela primeira vez desde os tempos de José Mourinho, o FC Porto conseguia vencer nos terrenos dos dois rivais diretos, Benfica e Sporting. A desvantagem de quatro pontos para o Benfica era de novo reposta. No entanto, foi depois do clássico que se sentiu de forma mais explícita o ambiente que se vive nos dragões: já depois de Sérgio Conceição ter quebrado uma “regra” e anunciar que Diogo Leite e Mbemba iriam fazer dupla em Moreira de Cónegos, o plantel parou em Fátima, jantou na Mealhada e chegou à Invicta para gozar folga antes de um período mais denso de competição. Ainda assim, tudo isso parece ser curto nesta fase.

“É fundamental manter a dinâmica de vitórias. Temos de fazer a nossa caminhada, ir atrás do prejuízo. Não nos podemos dar ao luxo de perder pontos, temos de ganhar os nossos jogos porque não dependemos apenas de nós. Temos conquistado muitos pontos mas o nosso rival [Benfica] também, de uma forma como já não se via há muito, talvez desde os tempos do Eusébio”, destacou Sérgio Conceição na antevisão à partida com o Moreirense, dizendo que “quem está à frente é que tem a almofada”. E era aqui que entroncava o desafio do técnico portista.

O atual técnico dos azuis e brancos, que durante a semana mereceu um rasgado elogio de Pinto da Costa quando o presidente do FC Porto referiu na homenagem a José Maria Pedroto pelos 35 anos da sua morte que Conceição é o mais parecido que encontrou com o carismático Zé do Boné, conseguiu criar uma autêntica fortaleza no Dragão não só pelo aproveitamento a 100% dos jogos no Campeonato mas também pelo facto de não sofrer golos na condição de visitado. Todavia, a realidade fora de casa é distinta e, após a derrota em Barcelos, os empates na Madeira com o Marítimo e no Jamor com o Belenenses SAD vieram “cavar” a atual diferença pontual para as águias. Agora, surgia pela frente uma deslocação que se tornou tradicionalmente complicada e onde os portistas não venciam já desde 2015 com Lopetegui – além de ter traçado de vez a saída de Nuno Espírito Santo, em 2017.

As coisas nem começaram a correr bem ao FC Porto, a perder logo ao terceiro minuto. Depois houve reviravolta, seguiu-se novo empate antes do intervalo. E voltou a aposta em Luis Díaz para desequilibrar de vez o encontro e dar a Corona o justo prémio de MVP com uma assistência (como lateral), uma grande penalidade sofrida (como lateral em posição de ala) e um golo (como ala). Tecatito, como ficou conhecido no México quando jogava no Monterrey que era patrocinada pela concorrente da Corona, a Tecate, continua a ser o polivalente que faz tudo nos dragões. Faz tudo e faz bem, como se viu no triunfo por 4-2. E nem mesmo o vermelho por acumulação manchou mais uma grande exibição do mexicano – até porque se não foi forçado ou a pedido, pareceu mesmo…

Sérgio Conceição replicou a fórmula do clássico em Alvalade no encontro contra um Moreirense agora de Ricardo Soares que na última ronda ganhou em Vila do Conde e as únicas alterações forçadas não demoraram a estar em foco pelas piores razões: num lance caricato que começou com um choque entre Marega e Nakajima a meio-campo quando a posse pertencia aos azuis e brancos, os visitados lançaram rápido o ataque, Fábio Abreu passou com um toque de classe por Diogo Leite e já na área, quando Mbemba tentava fazer a “dobra” ao jovem central português, rematou com a ponta do pé colocado ao poste de Marchesín para o 1-0 logo aos três minutos.

