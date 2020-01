Quando Frederico Varandas se deslocou, na segunda semana de julho a Manchester, a possibilidade de venda de Bruno Fernandes tornou-se um cenário inevitável de abordar. No entanto, a ida do presidente do Sporting nessa altura a Inglaterra teve apenas a ver com o fecho da parceria com o City, que seria anunciada pouco depois. O mercado fechou, o médio ficou mas também o interesse de algumas equipas europeias se manteve e, após uma proposta concreta do Tottenham, é o Manchester United que está perto de assegurar o capitão leonino.

Frederico Varandas e também Hugo Viana, diretor de Relações Internacionais do clube verde e branco, encontraram-se com os homólogos dos red devils para negociar a venda do internacional português. O Observador sabe que os dois dirigentes estão nesta altura em Inglaterra, numa viagem relâmpago que não colocará em causa a presença amanhã em Setúbal, e que, além da verba em dinheiro envolvida que irá sempre superar os 40 milhões de euros da saída do médio João Mário para o Inter de Milão em 2016, está em cima da mesa a possibilidade de jogadores do Manchester United mudarem para Alvalade, a título definitivo e/ou por cedência temporária.

Em atualização