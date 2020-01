A Renault apresentou no Salão de Bruxelas os seus primeiros dois híbridos da gama e revelou algumas das características que ainda faltam conhecer destes modelos, que visam uma considerável redução do consumo, o que é bom para os clientes, bem como das emissões, o que contribui para uma melhor qualidade do ar no planeta. Os novos Clio híbrido e Captur híbrido plug-in (PHEV) visam não só reduzir as emissões médias de dióxido de carbono (CO 2 ) da marca, como assumir-se como uma alternativa electrificada a quem busca um veículo com motor a gasolina capaz de proporcionar uma economia similar à de uma unidade a gasóleo.

A nova tecnologia de motores de combustão electrificados da marca francesa, denominada E-Tech, associa um motor principal a gasolina (um 1.6 atmosférico com ciclo Atkinson) com cerca de 90 cv a um motor eléctrico com cerca de 70 cv, no Captur e 50 cv no Clio. Para fazer tudo isto funcionar na perfeição, a Renault desenvolveu uma inovadora caixa com três velocidades mecânicas e duas eléctricas que, alega o fabricante, consegue ser rápida sem possuir embraiagem (porque esta absorve potência e eleva os consumos) e não acusa deslizamento, evitando as subidas de rotação sem corresponder a um incremento da velocidade. A caixa conta ainda com um segundo motor eléctrico, menos potente, que garante que não há problemas com o sincronismo.

O Clio E-Tech promete menos consumo em estrada e uma redução de 40% em cidade 9 fotos

Para desenvolver a caixa e toda a solução E-Tech, a Renault contou com a colaboração de técnicos da Renault Sport que desenvolvem os motores e transmissões dos F1, também eles a usar um motor a gasolina (mas sobrealimentado) e dois eléctricos. A grande diferença entre o Clio híbrido e o Captur PHEV está na capacidade da bateria, com 1,2 kWh e 9,8 kWh, respectivamente, o que explica que o Clio percorra cerca de 5 km (a até 75 km/h) em modo eléctrico (arranca sempre nestas condições devido à caixa não possuir embraiagem), enquanto o Captur anuncia 50 km em modo eléctrico (em que pode circular até 135 km/h), com este valor a subir para 65 km em meio urbano.

Com a possibilidade de funcionar 80% do tempo em modo eléctrico em cidade, é nestas condições que o Clio E-Tech maximiza a redução do consumo, anunciando menos 40%. Em termos de consumos e emissões, enquanto um Clio equipado com o motor 1.3 TCE de 130 cv anuncia um consumo médio de 5,7 litros e 130g de CO 2 (em WLTP), o Clio E-Tech de 140 cv deverá ficar abaixo dos 100g de CO 2 , sempre em WLTP, valor que baixará dos 90g em WLTP correlacionado NEDC, o formato que conta para a determinação do valor médio das emissões da gama.

Com bateria recarregável, o Captur E-Tech PHEV percorre 50 km em modo eléctrico, valor que sobe para 65 km em cidade 14 fotos