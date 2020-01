Um homem de 76 anos sofreu queimaduras consideradas graves, devido a uma explosão ocorrida esta sexta-feira numa casa, na freguesia de Oliveirinha, em Aveiro, em circunstâncias ainda por apurar, informou fonte dos Bombeiros.

O alerta para os Bombeiros foi dado cerca das 18h. “Fomos socorrer uma vítima do sexo masculino com queimaduras de primeiro e segundo grau que estaria a trabalhar, a fazer uma soldadura, e houve ali uma pequena explosão”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Velhos, Carlos Pires. A vítima foi estabilizada no local e foi transportada para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.

O mesmo responsável adiantou ainda que a GNR encontra-se no local a tentar averiguar qual foi a provável causa da explosão. No local, estiveram meios dos Bombeiros Velhos de Aveiro e a Viatura Medica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro, além da GNR.