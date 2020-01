Uma reação química na zona de despejos de um laboratório levou esta sexta-feira à evacuação de dois pisos de áreas técnicas do hospital do SAMS, nos Olivais, em Lisboa. Do “pequeno incidente” não resultaram vítimas nem danos materiais e o funcionamento do hospital já foi normalizado, confirmou ao Observador fonte oficial do SAMS.

Segundo a mesma fonte, a deposição de um químico no lixo gerou uma reação da qual resultou um “pequeno estrondo e libertação de um gás”, não tendo havido necessidade de retirar doentes internados. “Dois ou três” funcionários foram vistos por médicos como precaução devido a problemas relacionados com asma.

Os bombeiros foram chamados ao local, tendo analisado a qualidade do ar, que se encontra em níveis normais.