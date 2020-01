Meghan Markle voltou ao Canadá para estar com seu filho de oito meses, Archie, que aí teria ficado com uma ama, enquanto a família real procura uma “solução viável” para a saída de Harry e Meghan da família real. “Posso confirmar que ela está no Canadá”, afirmou um porta-voz da duquesa de Sussex, à BBC.

O casal real, que tinha voltado a Londres na terça-feira depois de umas férias de Natal de seis semanas, está agora separado, ficando o príncipe Harry em Londres a lidar sozinho com as consequências da decisão de ambos deixarem de ser “membros sénior” da família real.

Segundo uma fonte do Palácio de Buckingham, citada pela BBC, “a rainha, o príncipe de Gales e o duque de Cambridge ordenaram às suas equipas que trabalhassem rapidamente em conjunto com o governo e a casa de Sussex para encontrar soluções viáveis”, acrescentando: “Espera-se que leve dias, não semanas”.