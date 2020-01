Em direto/ Moreirense-FC Porto. Dragões repetem equipa de Alvalade com Mbemba e Diogo Leite como centrais

Depois do triunfo no clássico em Alvalade, FC Porto procura terceira vitória seguida no Campeonato em Moreira de Cónegos, onde já não ganha desde os tempos de Lopetegui como treinador (2015).