A Procuradoria Geral da República mandou investigar a queixa de Ana Gomes relativa às suspeitas de branqueamento de capitais por parte de Isabel dos Santos. Em dezembro, da antiga eurodeputada revelou que tinha feito chegar à PGR “elementos concretos” sobre um alegado esquema de lavagem de dinheiro da empresária angolana. Ao Observador, a PGR confirma que recebeu a queixa e que a reencaminhou para o DCIAP.

Confirma-se a receção de queixa apresentada por Ana Gomes. A mesma foi remetida ao DCIAP para investigação”, diz o gabinete de imprensa.

A revelação de que tinha enviado à PGR, à Autoridade Tributária e às instâncias europeias “elementos concretos” contra Isabel dos Santos foi feita numa audiência do julgamento de uma processo por difamação, que a empresária angolana apresentou contra a ex-eurodeputada, depois de Ana Gomes ter dito no Twitter que Isabel dos Santos “‘lava’ que se farta”.

Forneci elementos à senhora Procuradora. Tenho muitos outros elementos que demonstram que há todo um esquema de empréstimos feito por Isabel dos Santos e seus familiares”, assegurou, adiantando que “entretanto” recebeu “informação altamente preocupante”.

Em entrevista ao Observador, já depois destas declarações, Isabel dos Santos desmentiu que Ana Gomes tivesse qualquer elemento concreto contra ela, acusando-a de ter uma “política negativa”, muito por causa da proximidade com o ativista angolano Rafael Marques, muito crítico da família do antigo presidente, José Eduardo dos Santos. “As próprias provas — ou supostas provas — que ela dizia trazer, no fundo não passavam de cartas que ela própria tinha escrito, com uma quantidade de alegações falsas”, garantiu Isabel dos Santos, acrescentando que “a prova que ela trazia, que era prova que ela dizia ser um relatório do Banco de Portugal, dizia exatamente o contrário”.