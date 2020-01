Os ingleses têm uma expressão que se poderá utilizar aqui: “it takes one to know one”. Neste caso nem sequer é preciso um bom jogador para reconhecer que outro também o é — o valor de Bruno Fernandes é reconhecido quase unanimemente. Porém, quando o entusiasmo vem de uma das grandes referências do Manchester United nos últimos anos é difícil ficar indiferente, mesmo que o foco tenha de estar no jogo que o Sporting vai disputar este sábado em Setúbal.

Na rede social Twitter, o antigo defesa que fez história e deixou marca no futebol dos “red devils”, Rio Ferdinand, publicou um comentário que parece estar relacionado com os rumores sobre as tentativas de contratação de Bruno Fernandes por parte do Manchester United.

O comentário só tem uma palavra, mas escrita com entusiasmo. “Brunoooooooooooo”, foi a mensagem que Ferdinand deixou esta sexta-feira, dando a entender que quer ver o médio português vestir uma camisola vermelha na Premier League. Depois do nome português, vêm dois emojis sugestivos: um símbolo de uma ampulheta e um símbolo de um relógio.

Brunoooooooooooo ⏳⌚️ — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 10, 2020

O tempo está a contar e os ingleses estão mesmo interessados em contratar Bruno Fernandes. Frederico Varandas e Hugo Viana, respetivamente presidente e diretor desportivo e de relações internacionais do Sporting, estão esta sexta-feira em Manchester para negociar a venda do passe do jogador português, sabe o Observador.

Em cima da mesa estão valores ainda no segredo dos deuses, mas se o negócio for fechado será a maior transferência de sempre do clube — e poderá envolver jogadores do clube inglês como moeda de troca do internacional português.