O treinador do Sporting, Jorge Silas, admitiu esta sexta-feira que está já a preparar a saída do médio internacional português Bruno Fernandes do plantel do Sporting, que considerou “inevitável”.

Embora sem confirmar se o capitão dos ‘leões’ pode sair já neste mercado de janeiro, Silas frisou que Bruno Fernandes está destinado a jogar numa liga de maior dimensão.

O Bruno é um jogador enorme e todos os jogadores como ele têm muito mercado. Não gosto de pensar nisso antes de tempo, mas já vou pensando em alternativas no caso de o Bruno sair. Espero que não aconteça, mas temos de começar a pensar nisso”, afirmou Silas.

Sobre Sporar, avançado esloveno apontado como reforço do Sporting, Jorge Silas considerou que o jogador tem qualidade. “Todos os jogadores que são apontados ao Sporting têm de ter qualidade. Sporar é um jogador com qualidade, mas temos outras possibilidades”, concluiu o treinador do sporting.