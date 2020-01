O piloto português Tiago Monteiro vai representar a Honda pela nona temporada na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), com a escuderia japonesa a manter em 2020 o seu quarteto de 2019.

“Não poderia estar mais feliz em prolongar a minha ligação à Honda. O meu regresso em 2019 [depois de paragem por longa lesão] foi difícil, pois o nível da competição estava mais alto do que nunca no WTCR e tive de me adaptar muito rapidamente”, disse o portuense.

À assessoria de imprensa da marca nipónica, Tiago Monteiro recordou os triunfos em Portugal e a “pole position” no Japão como “algumas das melhores sensações” que teve neste regresso, revelando, aos 43 anos, “o desejo acrescentar nesta temporada mais sucessos” à sua carreira. O argentino Esteban Guerrieri, vice-campeão do Mundo, e o seu compatriota Nestor Girolami, bem como o húngaro Atila Tassi continuam a fazer equipa com Tiago Monteiro no Civil Type-R TCR

“Sinto que podemos mesmo lutar pelo título que perdemos por tão pouco na temporada passada”, disse Guerrieri, que lutou pelo cetro até à última prova, num campeonato que chegou a ser liderado por Girolami, que ganhou três corridas e concluiu o ano no sétimo posto.

A competição será disputada em 10 fins de semana sendo que de 19 a 21 junho vai passar por Portugal, em Vila Real.

Calendário do WTCR:

03 a 05 abril — Marraquexe, Marrocos.

24 a 26 abril — Hungaroring, Hungria.

20 a 23 maio — Nurburgring Nordschleife, Alemanha.

05 a 07 junho — Slovakia Ring, Eslováquia.

19 a 21 junho — Vila Real, Portugal.

03 a 05 julho — Aragón, Espanha.

04 a 06 setembro — Ningbo, China.

16 a 18 outubro — Inje, Coreia do Sul.

19 a 22 novembro — Macau, China.

10 a 13 dezembro — Sepang, Malásia.