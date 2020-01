Todos os jogadores do Vitória de Setúbal estão em casa “de quarentena” com uma virose, avançou ao Observador fonte oficial do clube. Os 26 membros do plantel apresentava vários sintomas como “febres muito altas, arrepios de frio, dores de cabeça, diarreia e vómitos“, mas, ao contrário do que foi dito inicialmente, não se trata de uma gripe.

O Observador questionou sobre o tipo de tratamentos a que estão a ser submetidos os jogadores e quanto tempo vão estar sem jogar, mas a mesma fonte referiu que o médico e o departamento clínico do Vitória estão a avaliar a situação, pelo que não é possível avançar com uma resposta neste momento. Entretanto, o clube marcou uma conferência de imprensa para esta sexta-feira, às 14h30.

Esta quinta-feira, 14 jogadores — os “casos mais graves” — foram observados no Hospital da Luz em Setúbal e foi-lhes dito que tinham uma “virose, que terá começado num dos elementos da equipa” e acabou por se alastrar aos outros jogadores, porque se trata de algo contagioso.

Os jogadores observados ontem no hospital foram: Artur Jorge, Éber Bessa, Brian Mansilla, Ghilas, Nuno Valente, Semedo, Hachadi, Makaridze, Bruno Pirri, André Sousa, Jubal, Berto, Zequinha e Nuno Pinto. Mas antes destes atletas irem ao Hospital da Luz, já outros três — Meira, Sílvio e Carlinhos — se tinham dirigido ao hospital onde receberam tratamento médico. Havia ainda outros três jogadores doentes: Mano, Milton e Leandrinho. E esta manhã os sintomas estenderam-se aos restantes.

Fonte do Vitória de Setúbal adiantou ainda ao Observador que os balneários do clube e o corredor que passa junto aos mesmos foram esterilizados, na tarde quinta-feira.

Devido a esta virose, o Vitória de Setúbal pediu o adiamento do jogo deste sábado contra o Sporting. Pedido que os leões e a Liga de clubes recusaram.

Segundo um comunicado do clube, o Sporting disponibilizou o seu departamento médico para avaliar os jogadores sadinos, mas o Vitória recusou.

“Com esta conduta e ao vir, agora, de forma hipócrita e cínica, disponibilizar o seu departamento médico, o Sporting CP mais confirma um procedimento e forma de estar que consubstancia uma violação grosseira dos princípios da boa fé que se impõem no relacionamento entre clubes, mas também uma violação dos deveres deontológicos entre profissionais da medicina, que, de resto, o Presidente do Sporting CP tão bem conhece”, lê-se no comunicado, disponibilizado das redes sociais do Vitória de Setúbal.