خبرها حاکی از آن است که #هواپیما ی مسافری را به اشتباه هدف #موشک قرار داده‌اند. حکومتی که وقتی می‌خواهد انتقام بگیرد، هواپیمای خودی را می‌زند. وقتی می‌خواهد #تشیع_جنازه برگزار کند بیش از هفتاد نفر در اثر بی‌کفایتی مسئولان کشته می‌شوند، اما وقتی می‌خواهد به آمریکا حمله کند از طریق پنجاه کانال خبر می‌دهند که #دژمن جا را خالی کند مبادا که خون از دماغ یک آمریکایی ریخته شود، اگر اندکی #شرف در ارباب قدرت این دیار وجود داشت باید #هاراکیری دسته‌جمعی می‌کردند. در حکومتهای دموکراتیک به خاطر کمتر از اینها کل دولت استعفا می‌کند. من اگر جای خامنه‌ای بودم از شدت شرم خودم را سر به نیست میکردم. When the #iranian regime wants to bomb Americans, they shot down passenger airplanes. When they want to hold a #StateFuneral for #soleimani_qasem, more than 70 people are killed due to #iraniangovernment's incompetence. If there was an iota of decency in the entire #islamicrepublic government, starting with #khamenei every single one of them must resign. Shame on #islamicrepublicofiran. The photo is that of newlyweds #PounehGorji, 25, and #ArashPourzarabi who were killed in #ukraineairlines passenger airplanes shot down by Khamenei's order.