A ideia de que as relações institucionais entre V. Setúbal e Sporting sairiam beliscadas do jogo deste sábado, que os sadinos quiseram reagendar e os leões quiseram manter inalterado, ficou patente ainda antes do apito inicial. Depois da primeira recusa da cúpula leonina em aceitar o adiamento da partida, o V. Setúbal emitiu um comunicado onde utilizava as palavras “hipocrisia” e “cinismo” para classificar a decisão da Direção de Frederico Varandas. Este sábado, no Bonfim, um quid pro quo entre os dois presidentes acabou por cessar de forma indefinida as relações entre os clubes.

De acordo com o jornal Record, Vítor Hugo Valente confrontou Frederico Varandas assim que o presidente leonino entrou na tribuna presidencial do Bonfim e exigiu-lhe explicações. O presidente do V. Setúbal terá realçado principalmente o facto de Varandas, enquanto médico profissional, ter uma responsabilidade acrescida no que toca à proteção da saúde e da integridade física dos atletas. Vítor Hugo Valente não terá gostado do tom utilizado por Varandas na resposta e o ambiente chegou mesmo a aquecer na tribuna, até que o líder sadino optou por deixar o espaço durante alguns minutos. Quando regressou, para assistir a partida que o Sporting acabaria por vencer, sentou-se a algumas cadeiras de distância do presidente leonino, não voltando a interagir com Frederico Varandas.

No final do jogo, numa comunicação à imprensa que tinha anunciado logo após a discussão com Varandas, Vítor Hugo Valente anunciou então o corte de relações institucionais do Sporting “enquanto este presidente lá estiver”. “A proposta do Sporting não foi digna, a atitude do Sporting e do seu presidente, em vir ganhar três pontinhos contra estes jogadores, não é digna do futebol. Estes jogadores fizeram de tudo, tememos pelas condições deles para o próximo jogo. Como se isto não bastasse, a atitude prepotente, de má educação do senhor presidente do Sporting quando apresentou no camarote, provocadora, que me fez dizer-lhe na cara tudo o que tinha de ouvir. A partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver, não mantemos relações institucionais com o Sporting. Este presidente envergonha o futebol e a instituição do Sporting”, atirou Vítor Hugo Valente.

“Apresentou uma atitude de prepotência, colocando em causa a alegação que fizemos e do nosso médico. Não é digno de uma situação daquelas. Disse-lhe o que tinha de dizer, ele sabe. A altercação foi a defesa da honra deste clube e desta cidade. Quem nos trata assim aqui é persona non grata“, acrescentou o presidente do V. Setúbal, quando convidado a dar mais pormenores sobre a discussão com Frederico Varandas.

Entretanto, o Sporting já reagiu às declarações de Vítor Hugo Valente e garantiu esperar que a atual Direção sadina deixe o clube em breve, já que o V. Setúbal tem um ato eleitoral agendado para o próximo dia 17 de janeiro. “O ambiente de provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal durante 90 minutos são inadmissíveis. O Sporting Clube de Portugal só não avança para o corte de relações institucionais por respeito ao Clube e à sua História e porque tem a expectativa que as pessoas que o dirigem deixem de o representar até final do mês”, pode ler-se na nota divulgada pelo clube de Alvalade.

Numa linha de pensamento semelhante à de Vítor Hugo Valente, também Julio Velázquez, treinador sadino, reiterou que a realização do jogo este sábado foi “uma vergonha”. “Tenho de dizer que é uma vergonha que se tenha jogado este jogo. Pusemos em risco os jogadores. Tenho 12, 13 jogadores na cama, mas para bem da Liga penso que o V. Setúbal fez muito mais do que alguns. Para mim não é uma derrota, é uma vitória. Sinto-me muito orgulhoso da equipa, dos adeptos. Muito obrigado à equipa pela personalidade, pelo compromisso e trabalho e temos de lembrar como ficaria a equipa se estivesse em condições”, atirou o técnico espanhol. Do outro lado, Emanuel Ferro, adjunto de Silas, limitou-se a dizer que quando o jogo começa “tudo o que está à volta passa a desinteressar”.