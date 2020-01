António Guterres elegeu o combate às alterações climáticas e ao aquecimento global como a “batalha fundamental das nossas vidas”. Porque – disse o secretário-geral das Nações Unidas este sábado na cerimónia de abertura de Lisboa Capital Verde da Europa – “não estamos a destruir o planeta, porque ele continuará a girar à volta do sol, estamos a destruir a nós próprios, a possibilidade de aqui vivermos”.

O secretário-geral da ONU, que participou na cerimónia realizada no Pavilhão Carlos Lopes, afirmou que este é um ano decisivo: “Temos de dar provas que queremos acabar com a guerra que a Humanidade lançou contra a natureza. É uma guerra suicida porque a natureza não se fica e responde de uma maneira devastadora”. O exemplos, adiantou, estão à vista: seca devastadora, furacões, tufões…

Este ano haverá três grandes oportunidades para o Homem, mas sobretudo os decisores políticos, mostrarem que estão disponíveis para lutar e tomar medidas com vista a um mundo mais verde e mais sustentável: a Convenção da Biodiversidade na China, a Cimeira dos Oceanos em Lisboa e a COP 26 em Glasgow.

Oportunidades, sublinhou, para recuperar das batalhas que estamos a perder. São elas a batalha da biodiversidade , quando um milhão de espécies está em risco de extinção; a batalha dos oceanos quando se assiste à degradação das zonas costeiras, ao aumento das zonas negras sem oxigénio e ao aumento das ilhas de plástico, nomeadamente no Pacífico Ocidental, onde já são maiores que a França.

“Corremos o risco de ter mais plástico do que peixe”, disse Guterres. E alertou que as partículas que plástico já entraram na água que bebemos e no ar que respiramos.

A terceira batalha que António Guterres quer ganhar ainda este ano é a das alterações climáticas e para isso aposta que a Convenção transforme o Acordo de Paris em algo real. “Ao contrário de Portugal, a emissões de carbono estão a aumentar à escala mundial”, disse, acrescentando que se registam 7 milhões de mortes por ano que seriam evitáveis com um combate eficaz ao aquecimento global.