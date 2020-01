O presidente da Câmara Municipal do Porto escreveu este domingo na rede social Facebook que os autarcas que estiveram no Teatro Rivoli, na cidade, a discutir o modelo de descentralização do Governo — cuja aplicação está prevista para 2021 — querem que o Executivo o suspenda.

O pequeno texto publicado por Rui Moreira tem como título “declaração do Porto / Rivoli” e parece ser uma tomada de posição dos autarcas presentes na conferência “Os Caminhos da Descentralização”, organizada pelo Jornal de Notícias.

No texto, Rui Moreira refere que os autarcas que se juntaram no Rivoli — que “representam, seguramente, uma grande parte dos portugueses” — “instam o Governo a suspender de imediato a aplicação da Lei 50/2018, de 16 de agosto, quanto à obrigatoriedade da transferência, em 2021, de todas as competências nela previstas para os municípios, tendo em vista retomar o processo negocial com os autarcas“.

Na conferência organizada pelo jornal diário que tem sede no Porto estiveram presentes, além de Rui Moreira, autarcas como Maria das Dores Meira — presidente da câmara municipal de Setúbal —, Basílio Horta (autarca em Sintra), Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara de Gaia, Paulo Cunha, presidente da câmara municipal de Famalicão, e Carlos Pinto de Sá, autarca que tem funções municipais e políticas em Évora.

Foram muito mais os autarcas presentes na conferência, contudo, como se vê pela fotografia publicada por Rui Moreira no Facebook. Segundo o JN, a presidente socialista da câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, esteve presente e terá dito que “os municípios devem unir-se para mostrar ao Governo que 2021 não é o ano certo para concretizar a descentralização de competências”. Já o deputado da CDU na Assembleia Municipal do Porto, Artur Ribeiro, apontou: “Se o poder local estiver unido, o Governo tem de ceder. Não há transferência que se faça contra a nossa vontade”.

Quem também esteve no Rivoli foi Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Segundo o JN, Isaltino previu que se este debate sobre o modelo da descentralização tiver continuidade “pode vir a ser histórico” e defendeu que é preciso “união dos autarcas”. Isaltino Morais disse ainda que “não pode haver descentralização em 2021” e que deve haver um congresso extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), refere o JN.

A conferência foi apresentada do seguinte modo: “A Lei-quadro da Descentralização, publicada em 2018, provocou a reação negativa de muitos autarcas, que dizem estar a confundir-se ‘tarefização’ com descentralização. Alguns clamam também pela Regionalização. (…) O JN convida todos os autarcas a debater publicamente os caminhos da descentralização em três painéis sobre os temas da Habitação, Saúde, Educação e Financiamento, liderados por autarcas com origens políticas distinta”.

A lei de descentralização a que Rui Moreira se refere, publicada em Diário da República, versa sobre a “transferência de competências [centrais] para as autarquias locais e para entidades intermunicipais” e pode ser consultada aqui.