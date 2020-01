Em atualização

O Tribunal Constitucional rejeitou no dia 8 de janeiro de 2020 o último recurso de Ricardo Salgado relacionado com o primeiro dos quatro processos de contra-ordenadação abertos pelo Banco de Portugal contra o ex-presidente do BES e outros ex-administradores. Está em causa o pagamento de uma multa de cerca de 4 milhões de euros e a proibição de Salgado exercer funções em órgãos sociais de instituições de crédito e de instituições financeiras nos próximos 10 anos.

De acordo com a decisão sumário n.º 8/2020, à qual o Observador teve acesso, os conselheiros do Constitucional rejeitaram liminarmente os argumentos de Salgado. Quer isto dizer que nem sequer chegaram a apreciar os seus argumentos de fundos, pois entenderam que não havia qualquer fundamento para a arguição de inconstitucionalidade.

O primeiro processo do Banco de Portugal relaciona-se com a alegação falsificação da contabilidade da ESI — Espírito Santo International (uma das holdings de controlo do Grupo Espírito Santo) e o alegado esquema fraudulento de emissão de dívida no valor de 1,3 mil milhões de euros que foi colocada em clientes do BES, já levou mesmo à condenação de Ricardo Salgado por parte do Conselho de Administração do BdP, liderado por Carlos Costa.

Na altura, o regulador entendeu que Ricardo Salgado era responsável por cinco ilícitos: prática de atos dolosos de gestão ruinos,

não implementação de um sistema de informação e comunicação, com dolo, não implementação de um sistema de gestão de risco sólido e eficaz, com dolo, prestação de falsas informações e violação das regras sobre conflito de interesses.

Também Amílcar Morais Pires, ex-administrador financeiro do BES, foi condenado a pagar 600 mil euros pelo Banco de Portugal, tendo recorrido para o Constitucional que rejeitou igualmente liminarmente os seus argumentos.

José Manuel Espírito Santo, condenado a pagar 525 mil euros, e Joaquim Goes, condenado a pagar cerca de 100 mil euros, tinham sido outros ex-administradores do BES condenados neste primeiro processo do Banco de Portugal.