Janeiro: restaurar

Le Monumental Nuxe Spa, Avenida dos Aliados 151, Porto, tel.: 227 662 410

São 75 minutos de massagem Ayurvédica para arrancar bem o ano de 2020. A técnica de relaxamento profunda alia movimentos vigorosos em toda a massa muscular, incluindo alongamentos e estimulação de pontos de órgãos vitais. A massagem que pretende “restaurar a vitalidade do organismo” é feita no Le Monumental Nuxe Spa, residente no Le Monumental Palace, unidade de luxo da cadeia francesa Maison Albar Hotels, que abriu em novembro de 2018 na Invicta. A massagem custa 133 euros por pessoa e termina com um chá do dia ou uma água aromatizada, acompanhada de biscoitos “caseiros”, servido na zona da piscina.

Fevereiro: desintoxicar

MYRIAD by SANA, Parque das Nações, R. Cais das Naus, Lisboa, tel.: 21 110 7600

Não bastasse estar situado no 23º andar e ter uma vista panorâmica sobre o rio Tejo — é o spa mais alto de Lisboa (desconfiamos que até do país) –, o Sayanna Wellness dispõe ainda de ginásio, piscina com camas e cadeiras de hidromassagem, banho turno, sauna panorâmica e, além das quatro salas de tratamento, uma suite para duas pessoas (e não enumerámos todas as valências). É no topo do Myriad by Sana, situado no Parque das Nações, em Lisboa, que pode fazer o tratamento em questão, “Desintoxicante Sayanna” (190 euros): são 120 minutos que incluem esfoliação corporal e envolvimento, seguido de tratamento facial desintoxicante e massagem de cabeça, pescoço e ombros. O convite é para “rejuvenescer e hidratar a pele”. Vale a pena acrescentar que até ao final do mês de janeiro está em vigor uma promoção na reserva de tratamentos específicos em cada um dos spas da cadeia de hotéis em Portugal: um desconto no valor de 20 euros ou 20 minutos extra. Sempre se disse que tempo é dinheiro.

Março: flutuar

Float in, Rua São Filipe Neri 37A, Lisboa (também existe em Picoas e em Belém), tel.: 915 785 821

O Float in tem dado nas vistas pelos flutuários, cápsulas cheias de água que contêm 300 quilos de sal de Epsom, o que significa que é particularmente fácil flutuar. Dizem que uma sessão equivale a quatro ou seis horas de sono, que ajuda invariavelmente a descontrair e a desligar do mundo exterior — já que remete para a experiência de ausência de gravidade — e serve ainda de paliativo para as enxaquecas. Durante as sessões — começam nos 50 euros por pessoa (duração de 50 minutos) e vão até aos 70 euros (uma hora e meia) — todos os estímulos externos são reduzidos, incluindo a luz, o som e o toque, criando um ambiente que, em última análise, promete ajudar a eliminar a fadiga e a restabelecer a energia.

Abril: prevenir

Medithai, Avenida Norton de Matos, Matosinhos (também existe em Lisboa), tel.: 22 935 0110

No centro tailandês de massagens terapêuticas Medithai, mesmo em frente à praia de Matosinhos, a massagem Thai, que em dezembro último foi incluída na lista de Património Imaterial da Humanidade, continua a fazer parte do cardápio de tratamentos. O destaque da UNESCO justifica o nosso: a mais popular de todas as técnicas de massagem tailandesa, segundo o próprio centro, é considerada uma arte milenar de cura e utilizada até como medicina preventiva pelos tailandeses. A massagem vigorosa é adaptada a cada pessoa, consoante a idade ou a flexibilidade, por exemplo, e pretende aliviar o stress e as tensões que facilmente são acumuladas no dia a dia da vida moderna (45 euros uma hora, em Matosinhos, e 50 euros em Lisboa). Quando recebeu a tão invejada classificação, a UNESCO argumentou que este tratamento tinha as suas raízes no “autocuidado da sociedade camponesa tailandesa do passado, onde todas as aldeias tinham curandeiros a quem os aldeões recorriam quando tinham dores musculares por trabalharem no campo”.

Maio: regenerar

The Spa, Avenida Columbano Bordalo Pinheiro 105, Lisboa, tel.: 217 236 305

Em outubro de 2019, o The Spa, do hotel Corinthia Lisbon, abriu o primeiro estúdio em Portugal de “Pedi:Mani:Cure by Bastien Gonzalez”, famoso podologista conhecido pela técnica que aborda o cuidado das mãos, unhas e pés — Gonzalez conta com 21 estúdios localizados em hotéis de luxo em diferentes pontos do globo, Lisboa agora incluída. É neste espaço que é possível usufruir do tratamento de pés com o nome “Regeneração”, com uma duração de 35 minutos e um custo de 50 euros por pessoa. A massagem aos pés é feita a pensar nas pernas pesadas e cansadas, pretende o “relaxamento profundo desde o pé até ao joelho” e foca-se em cinco aspetos essenciais: tensão muscular, mobilidade das articulações, circulação sanguínea, elasticidade da pele e pontos de pressão na planta do pé.

Junho: limpar

Skinlife Wellness Spa, Rua da Restauração 336, Porto, tel.: 914 149 645

O Skinlife Wellness Spa mora no Torel Avantgarde, hotel de cinco estrelas no Porto, e destaca-se pelo uso exclusivo das fórmulas de Tata Harper, uma colombiana que vive numa quinta em Vermont, local onde cria produtos de cosmética a partir do zero, sem recurso a terceiros, “sem atalhos ou produtos sintéticos”. Tata, que a Forbes diz ser a rainha do movimento verde no que a produtos para a pele diz respeito, é o nome por detrás da marca homónima que nasceu depois de o padrastro ter sido diagnosticado com cancro de pele e de os médicos continuamente aconselharem a leitura das etiquetas dos produtos usados em casa, hábito que permitiu a Tata perceber a presença de químicos sintéticos até em desodorizantes. Feita a apresentação, destaque para o tratamento “Tata Harper Limpeza Facial Profunda” de 60 minutos, pensada para melhorar a aparência do tom e da textura da pele através de esfoliantes e máscaras naturais que fazem parte de uma massagem relaxante (150 euros).

Julho: descansar

Ritz Four Seasons, Rua Rodrigo da Fonseca 88, Lisboa, tel.: 213 843 005

De tanto que percorremos a capital em dias de trabalho (e em época de férias, porque não?), o spa do hotel Ritz Four Seasons — que em 2019 entrou no “Travel Guide” da Forbes — batizou este tratamento de assinatura com o nome “As sete colinas de Lisboa”. A ideia é proporcionar o alívio das pernas e do corpo cansados através daquilo que é descrito como “uma revigorante imersão sensorial que presta homenagem aos frutos e fragrâncias de Lisboa através de ingredientes biológicos regionais”. São 80 minutos por 210 euros.

Agosto: tonificar

Locais vários tel.: 966 423 050

A brasileira Izabel de Paula é uma ” body shaper expert” com presença mais do que habitual nos media. Entre os tratamentos que promove, e que detalha na página oficial, está a massagem “levanta bumbum” que, como o nome indica, pretende tonificar as nádegas — apesar de incidir nos glúteos, a massagem é de corpo inteiro. A massagem com movimentos rigorosos inclui drenagem linfática e vibração e pretende reduzir “drasticamente a celulite e a flacidez”. O método de Izabel de Paula é praticado em vários pontos do país, pelo que melhor é mesmo passar os olhos por este mapa. A sessão de 50 minutos — que consiste em cerca de 40 minutos de massagem — custa 45 euros (existe um pack de 10 sessões por 400 euros).

Setembro: hidratar

Spa Vinothérapie Caudalie, Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia, tel.: 220 133 118

Em 2013 foi considerado o “melhor hotel-spa da Europa” e em 2020 continua a tirar partido das propriedades antioxidantes do vinho e da uva para mimar a pele. O spa do hotel vínico de cinco estrelas The Yeatman, associado à marca francesa Caudalie, tem propostas tão curiosas (e temáticas) como o banho em barril, uma experiência que acontece numa sala virada para o rio Douro e também para o centro histórico da cidade do Porto. O tratamento envolve um jacuzzi com jatos de imersão que incluem produtos derivados de extratos de uva. Há duas experiências, uma hidratante e outra drenante — esta última concebida para melhorar a circulação sanguínea e linfática através do uso de óleos essenciais –, sendo que ambas têm uma duração de 25 minutos e custam 70 euros.

Outubro: equilibrar

Magic Spa Royal, Estrada Monumental 275, Funchal, tel.: 291 149 850

O Magic Spa Royal, inserido o hotel Pestana Royal, na ilha da Madeira, fica a 2 minutos a pé da praia Formosa e a 10 minutos do centro do Funchal. Mas, na verdade, o truque é mesmo não ir a lado nenhum. Dentro de portas existem vários tratamentos — além da hipótese de tirar partido dos tradicionais banho turco, jacuzzi e sauna –, como aquele que leva o nome “Magic Without Stress”. O retiro de combate ao stress dário começa com uma esfoliação corporal hidratante com mel e maracujá, seguida de uma massagem. No final há um tratamemto facial personalizado. Ao todo, a sessão dura 120 minutos e o custo é de 150 euros.

Novembro: reparar

Rua Rosa Araújo, 25, Lisboa, tel.: 212 400 360

Já aqui falámos da Lúcia Piloto Avenida Luxury Concept Store de dois andares naquela que é a avenida mais cara de Lisboa. O espaço ainda a cheirar a novo é o resultado dos mais de 40 anos de experiência de Lúcia Piloto e, além dos expetáveis serviços de cabeleireiro feminino e masculino, existe uma zona de bem-estar com vários tratamentos para corpo e rosto, incluindo o “The Cure”, que repara, hidrata e desintoxica a pele — o tratamento “incorpora uma desintoxicação enzimática inovadora, utilizando o valor para abrir e purificar os poros, facilitando o processo de extração”. A duração é de 90 minutos e o preço 80 euros.

Dezembro: finalizar

Estrada da Quinta do Lago, Almancil, Tel.: 289 350 830

Já antes votado um dos melhores spas do mundo, no Conrad Algarve Spa são muitos os tratamentos que constam da brochura de propostas incluindo aquele a quatro mãos, ideal para finalizar mais um ano: durante 60 minutos, e por 250 euros, o tratamento criado pela equipa da casa é realizado por duas terapeutas responsáveis por fazer uma massagem de corpo inteiro seguida de um tratamento facial. Nada soa melhor do que a descontração total antes de uma nova aventura de 12 meses.