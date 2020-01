“Temos expectativas elevadas e não temos medo delas, embora todos saibamos que o sofrimento é maior quando as expectativas são exageradas e as coisas não correm bem. Temos de ser valentes e fazer com que essa expectativa seja positiva para nós e, depois, teremos o resultado que merecemos”. Na fase final de preparação para o Europeu, que começou com um estágio em Rio Maior, Paulo Pereira era um treinador confiante nas capacidades de Portugal mesmo sabendo que marcaria presença numa espécie de “grupo da morte”. E tinha razões para isso.

Numa exibição que em alguns pontos roçou a perfeição, com Quintana a encher a baliza com 31% de defesas (fora as ocasiões em que conseguiu quase “assustar” os adversários), Portugal voltou a repetir a surpresa frente à França que já acontecera na fase de qualificação e venceu por 28-25, naquele que foi o encontro da primeira jornada do Campeonato da Europa que mais atenções prendeu. Quando se pensava que a segunda partida com a Bósnia seria quase uma “consolação” num grupo dominado por gauleses e Noruega, a Seleção partia numa posição privilegiada para fazer história. Mais história. E bastava ver as participações anteriores para se perceber isso.

Portugal estreou-se numa fase final de um Campeonato da Europa e como país organizador em 1994, numa competição entre Porto e Almada onde perdeu os cinco jogos realizados (Dinamarca, 24-17; Espanha, 24-18; Hungria, 19-18, Suécia, 26-21; e Eslovénia, 23-22). Em 2000, na melhor presença de sempre (na Croácia, que acabou com um sétimo lugar), a Seleção começou a ganhar à Eslovénia (28-27) e à Islândia (28-25), perdendo de seguida com Suécia (29-21), Rússia (24-20) e Dinamarca (28-26), antes de vencer ainda a Noruega (30-27). Em 2002, na Suécia, a vitória com Israel logo a abrir (26-15) permitiu chegar à segunda fase apesar dos desaires com Dinamarca (27-20) e Rússia (28-19), onde Portugal ganhou à Ucrânia (28-23) e perdeu com a Suécia (27-22) e com a Rep. Checa (29-27). Em 2004, na Eslovénia, as derrotas com Dinamarca (36-32) e Espanha (33-27) traçaram a eliminação antes do empate com a Croácia (32-32). Por fim, na última presença antes de 2020, a Seleção averbou três desaires com Croácia (24-21), Rússia (35-32) e Noruega (37-27) na Suíça.

Contas feitas, Portugal somava apenas cinco triunfos e um empate em 23 encontros. Com a França, alcançou a sexta vitória contra o adversário mais forte em termos históricos que ultrapassara. Com a estreante Bósnia, novo sucesso daria a passagem de forma automática caso os gauleses não conseguissem vencer a anfitriã Noruega e da parte da Seleção a possibilidade não foi enjeitada, com novo triunfo por 27-24.

Com algumas alterações iniciais, Paulo Pereira mostrou na primeira parte a força do coletivo nacional através das apostas iniciais em comparação com o jogo inicial: no plano ofensivo, o central Rui Silva e o pivô Alexis Borges foram os únicos jogadores que se mantiveram, alinhando agora com os pontas António Areia e Fábio Vidrago e os laterais Alexandre Cavalcanti e Belone Moreira de início. E depois de um arranque equilibrado e com vantagens máximas de apenas um golo, um parcial de 3-0 alcançando com dois ataques rápidos de João Ferraz depois boas situações defensivas deram um avanço de três golos com que se chegaria aos 15 minutos iniciais (8-5).

Veeeeery close in the early stages of this match … somehow Alen Ovcina finds the gap between Alfredo Quintana's legs to keep #BosniaHerzegovina ???????? level with @AndebolPortugal ????????#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/TGx8jVVGuJ — EHF EURO (@EHFEURO) January 12, 2020

O encontro entrou depois na toada do “golo cá, golo lá” até à recuperação da Bósnia, aproveitando alguns erros do ataque nacional para empatar o encontro a dez antes de Paulo Pereira usar a sua pausa técnica. Que, tal como no jogo com a França, funcionou: Portugal voltou a assumir o comando e chegou ao intervalo a ganhar por 12-11, apesar de ter marcado apenas dois golos contra quatro do adversário nos últimos dez minutos. António Areia, com três golos de sete metros, era o melhor marcador da equipa e do jogo, a par de Panic, num jogo equilibrado quer na eficácia de remate (55%-52%), quer no número de turnovers cometidos (4-3).

No segundo tempo, a Bósnia até começou melhor e passou para a frente, fruto não só da melhoria defensiva do seu 6:0 como das combinações ofensivas com 7×6 que criaram dificuldades ao conjunto nacional mas mais uma paragem de Paulo Pereira acabou por inverter em definitivo o rumo da partida, com Portugal a apostar no 7×6 para empatar o encontro e mais tarde nos ataques rápidos após defesa de Quintana ou roubos de bola para se distanciar em definitivo no marcador, entrando nos cinco minutos finais com um avanço de quatro golos (25-21) com Pedro Portela, jogador que atua hoje na liga francesa, a ser o grande destaque no plano ofensivo apesar da boa reação da equipa bósnia nos instantes finais que colocou o jogo a dois golos de diferença (26-24).

Watch the Game Highlights from Portugal vs. Bosnia Herzegovina, 01/12/2020 pic.twitter.com/TMfdBpsW8r — EHF EURO (@EHFEURO) January 12, 2020

A Seleção Nacional, que soma por triunfos os dois jogos realizados, fica agora à espera do resultado entre Noruega e França para saber se tem já assegurada passagem à fase seguinte (bastando para isso um empate ou um triunfo dos escandinavos). Na terça-feira (19h30), Portugal volta a entrar em campo para defrontar precisamente a equipa anfitriã norueguesa em Trondheim, numa partida que em caso de triunfo dará o primeiro lugar do grupo D ao conjunto nacional, que parte ainda assim como outsider contra a formação visitada.

Em atualização