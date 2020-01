*Em atualização

O motociclista Paulo Gonçalves morreu no Dakar 2020, na Arábia Saudiate, este domingo. O piloto português de 40 anos morreu na sequência de uma queda refere a organização do Dakar em comunicado.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away. Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves. Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves. + info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

A organização da prova foi avisada do acidente às 10h08 e, às 10h16 um helicóptero de apoio chegou ao motociclista mas este estava “inconsciente depois de entrar em paragem cardíaca”. O piloto português ainda foi levado para o Layla Hospital, local onde foi declarado o óbito.

Paulo Gonçalves estava a participar na sua 13ª prova do Dakar. Foi o vencedor do Campeonato Mundial de Rally Cross-Country em 2015. O piloto natural de Esposende participava no Rally Dakar desde 2006 tendo ficado quatro vezes no top 10 da prova.

Em 2016, ao Observador, o piloto contava sobre esta prova: ““Bem, não me considero o senhor azar, porque tive a possibilidade de regressar sem problemas de maior. É um Dakar que teve partes muito positivas e uma parte menos boa, que foi o facto de não ter conseguido alcançar o resultado final ao qual me propunha. Ou pelo menos um que me satisfizesse. Fiz uma corrida de altos e baixos”.