*Em atualização

Uma base com tropas norte-americanas no Iraque foi atingida com rockets, avançou a Agence-France Presse (AFP). A agência de notícias citou “fontes militares” que contabilizavam quatro rockets entre os disparados. Já o Jerusalem Post noticia, citando a Sky News Arabia, que foram cinco e não quatro os rockets que atingiram esta base militar e a agência Reuters refere por sua vez que se tratou de um ataque com sete morteiros.

A base está localizada em Balad, cidade situada a 80 km norte de Bagdad e forças de segurança (presumivelmente norte-americanadas) citadas pela AFP e pela Reuters referem que “quatro pilotos iraquianos ficaram feridos”. A Sky News Arabia, contudo, diz que não há ainda registo de feridos.

Segundo as fontes militares ouvidas pela AFP, “a maioria dos pilotos norte-americanos” que estavam destacados para a base aérea em questão já a tinham abandonado, “na sequência da tensão entre EUA e Irão nas últimas duas semanas”.

A agência acrescenta ainda que as bases militares que têm tropas americanas têm sido ultimamente sujeitas a lançamentos de rockets e morteiros, “que na sua maioria feriram forças iraquianas”, mas também “mataram um contractor [ou mercenário] norte-americano”.