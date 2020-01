Foram 55 os novos modelos que o EuroNcap destruiu de todas as formas e feitios durante 2019, com o objectivo de determinar quais os que melhor protegem os ocupantes em caso de um acidente violento. No final de mais um ano de trabalhos, este organismo publica a lista dos melhores de cada segmento.

Os veículos estão cada vez mais seguros, como provam os resultados do EuroNcap. Os seus especialistas salientam que, entre os 55 modelos analisados, 41 conseguiram reunir 5 estrelas, o máximo atribuído pela organização, sinónimo de um desempenho de realçar.

Na lista publicada com os melhores de cada segmento, o Audi A1 e o Renault Clio foram considerados os melhores entre os veículos utilitários, enquanto o Mercedes CLA foi considerado o melhor entre os pequenos familiares, seguido pelo Mazda 3. Entre os modelos familiares, o melhor desempenho foi conseguido pelo Tesla Model 3 e pelo BMW Série 3.

Tesla Model 3 10 fotos

Os SUV pequenos foram liderados pelo Subaru Forester, à frente do Mazda CX-30 e do VW T-Cross, estes em igualdade de pontuação. Nos SUV de grandes dimensões foi o Tesla Model X a brilhar, seguido do Seat Tarraco. A batalha limitada aos melhores entre os modelos eléctricos e híbridos foi um feudo da Tesla, que viu o Model 3 bater o Model X, ainda que por curta margem, ficando ambos bem à frente do Porsche Taycan.

Para a classificação contou a percentagem de protecção assegurada aos adultos a bordo, bem como às crianças, devidamente acomodadas em fixações específicas para a respectiva idade. Também a protecção que os veículos estendem aos peões em caso de atropelamento foram avaliadas e comparadas, à semelhança dos sistemas electrónicos que visam ajudar o condutor e evitar, ou minimizar, acidentes.