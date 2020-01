Pedro Ribeiro vai deixar de ser treinador do Belenenses SAD. O técnico, que foi adjunto de Vítor Pereira e que passou pelo escalão de sub-23 antes de ascender à equipa principal, vai sair por mútuo acordo, apurou o Observador junto de fonte do clube.

O técnico, que era já o segundo treinador do Belenenses SAD esta época — o primeiro foi Jorge Silas, que orienta agora o Sporting —, sai depois de uma série de três derrotas consecutivas.

Após um empate com o FC Porto a uma bola, num jogo polémico em que Pedro Ribeiro acusou Sérgio Conceição de o ter agredido com um soco, o Belenenses perdeu no reduto do Moreirense (2-1), foi goleado pelo Sporting de Braga em casa (1-7) e perdeu este domingo em Barcelos, com o Gil Vicente, por 2-0.