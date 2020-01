Aquela que já é aos 21 anos uma das mais importantes atletas da história do Irão, que ficará na história como a primeira mulher a vencer uma medalha nos Jogos Olímpicos enquanto representante do país, confirmou ter desertado. Kimia Alizadeh, conhecida no Irão pela alcunha “tsunami”, revelou a razão da saída do país numa publicação emotiva divulgada na sua conta oficial de Instagram, em que arrasa o Irão.

Na publicação em que anuncia a deserção, Kimia Alizadeh, atleta de taekwondo e vencedora de uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, faz duras críticas à forma como as mulheres são tratadas no Irão. “Deverei começar com uma saudação, uma despedida ou condolências? Sou uma das milhões de mulheres oprimidas no Irão com a qual têm brincado há anos”, lê-se no texto, traduzido pela estação norte-americana CNN.

Levavam-me para onde queriam. Vestia o que me diziam. Todas as frases que me mandavam dizer, eu repetia. Sempre que achavam bem, exploravam-me. Nunca fui importante para eles. Nenhuma de nós [mulheres e atletas] importava para eles, éramos ferramentas”, escreveu a atleta.

Ainda de acordo com a CNN, Kimia Alizadeh conta no seu texto que a escolha de praticar taekwondo não foi bem vista no país e ainda hoje é alvo de críticas, apesar dos bons (históricos, até, atendendo à sua idade e falta de antecessoras) resultados obtidos. Muitos diziam-lhe que “a virtude de uma mulher não é esticar as pernas”.

A atleta acrescentou ainda que não queria mais “ficar sentada numa mesa de hipocrisia, mentiras, injustiça e bajulação. O meu espírito inquieto não se adequa aos vossos laços económicos sujos e aos vossos lobbys políticos apertados. Permanecerei uma filha do Irão onde quer que esteja”.