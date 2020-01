O Bloco de Esquerda não desiste de baixar o IVA sobre a eletricidade e o gás natural, mas tendo em conta o impacto orçamental, propõe que este ano se passe a pagar 13%, a taxa intermédia, a partir de julho. Esta é uma das 39 propostas de alteração ao Orçamento do Estado de 2020 entregues pelo partido no primeiro dia. O objetivo é que a energia seja reconhecida com um bem de primeira necessidade e “no sentido de assegurar, na presente legislatura, a progressiva redução do seu IVA até à taxa reduzida”.

Para este ano, a eletricidade e o gás natural, que atualmente pagam 23% de IVA, passariam a integrar a Lista II do código do imposto, onde estão os produtos e serviços aos quais é cobrada a taxa intermédia de 13%. Mas a meta do partido, sabe o Observador, é chegar à taxa reduzida de 6% um ano depois, ou seja, a partir de julho de 2022. Em todo o ano de 2021 estaria ainda em vigor a taxa intermédia de 13%. O IVA a 6% só teria o efeito anual em 2023, no último ano da legislatura.

O objetivo deste faseamento será o de minimizar o impacto orçamental desta medida, defendida por partidos à esquerda do PS, mas também pelo PSD, caso avance uma coligação negativa no Parlamento.

Pelas contas apresentadas pelo próprio Governo há mais de um ano, quando estas negociações decorreram para o Orçamento do Estado de 2019, a descida do IVA nos termos propostos pelo partido para este ano custaria cerca de 250 milhões de euros, metade do impacto anual previsto pelas Finanças para a aplicação da taxa intermédia à eletricidade e ao gás. O efeito total nas receitas fiscais do IVA a 13% seria sentido em 2021. Em 2022, a diminuição da taxa para 6% a partir de julho, elevaria a fatura para pouco mais de 600 milhões de euros. O impacto total financeiro, de mais 750 milhões de euros de voltar à taxa reduzida na energia, só seria sentido em 2023, último ano da legislatura.

Apesar desta limitação de danos financeiros, a proposta do Bloco estará muito acima de quanto o Governo conta perder em receita fiscal na proposta anunciada pelo primeiro-ministro e cujos contornos ainda não foram revelados. Para já, apenas se conhece a intenção de fazer variar a taxa do IVA em função de escalões do consumo de eletricidade, e em nome de objetivos ambientais e de estímulo à poupança. Esta proposta tem de ser aprovada pelo comité do IVA da Comissão Europeia e ainda não se percebeu qual poderá ser o efeito nos preços, nem nas contas do Estado.

O IVA da eletricidade foi um dos temas quentes do debate entre António Costa e a coordenadora do Bloco, Catarina Martins, durante a apresentação da proposta orçamental na semana passada. O primeiro-ministro considerou que a baixa do IVA para 6% era ambientalmente irresponsável e socialmente injusta porque iria beneficiar as famílias com maiores rendimentos, ou seja, as que têm mais consumo e uma fatura maior e não são elegíveis para beneficiarem da tarifa social. O BE lembrou que os socialistas votaram contra o agravamento da taxa do IVA para 23% quando o partido era liderado por António José Seguro.