A deputada Ana Miguel Santos — que foi cabeça de lista pelo PSD em Aveiro nas últimas legislativas — apoiou Miguel Pinto Luz na primeira volta, mas decidiu apoiar Rui Rio à segunda volta. Ana Miguel Santos diz agora que Rui Rio “é sem margem para dúvidas o candidato mais bem preparado para primeiro-ministro.

Numa publicação no Facebook, Ana Miguel Santos descreve Rui Rio como “um político experiente e de convicções fortes”, algo que considera que demonstrou “como autarca e como deputado, colocando sempre o interesse de Portugal acima de tudo”.

A deputada diz ainda que “Portugal precisa de uma alternativa forte, com a coragem para realizar reformas importantes para dar um novo rumo ao país”. O Observador sabe que quando Ana Miguel Santos anunciou que ia apoiar Miguel Pinto Luz — de quem tinha sido chefe de gabinete durante o curto segundo governo de Passos Coelho — Rui Rio ficou desiludido com a deputada. Rio tinha apostado em Ana Miguel Santos por duas vezes (nas Europeias e Legislativas) e não gostou que esta tivesse optado por Pinto Luz. Desta vez, conta com a deputada.