A juíza de instrução decidiu esta segunda-feira alterar a acusação de Rui Pinto para apenas seis crimes de acesso ilegítimo contra o Sporting, a Doeyn, a PGR, Federação Portuguesa de Futebol e Plataforma Score, quanto aos demais factos deverá ser pronunciado na prática dos restantes 68 crimes de acesso indevido, já mencionado pelo Ministério Público. Assim, deixou cair 74 crimes de acesso ilegítimo. E marcou para sexta-feira a decisão instrutória.

No requerimento de abertura de instrução — uma fase facultativa no processo — defesa de Rui Pinto não pediu que não fosse julgado, mas invocou uma série de nulidades em relação ao mandado de detenção, a incompetência territorial e ao número de crimes. Argumentos que o Ministério Público desmontou na única sessão da instrução.

Quanto ao mandado de detenção, Patrícia Barão diz que os motivos invocados para a sua nulidade não são válidos. Lembrou que foi pedido às autoridades húngaras consentimento para alargar a sua abrangência a outros crimes. Já após a detenção de Rui Pinto, explicou, foi recolhido um vasto manancial de prova contra outras vítimas. Mais, à data não era possível a determinação concreta do número de crimes de acesso ilegítimo e violação de correspondência, mas “foi dito ao arguido que tinham ocorrido entre 2015 e 2019 e que visavam entidades desportivas, advogados e entidades públicas”, disse.

“O arguido tomou conhecimento dos factos e podia ter-se pronunciado antes e depois do alargamento”, concluiu.

A defesa de Rui Pinto, assegurada por Francisco Teixeira da Mota, alega ainda que Portugal não poderia investigar o alegado crime contra a Doyen, por ser uma empresa que não tem sede em Portugal. Mais refere que a Doyen que se constituiu assistente tem sede em Malta, quando o ataque referido na acusação está em Londres. O Ministério Público considera que não tendo apurado o local onde foi concretizado o ataque, os tribunais portugueses são competentes e alerta para o facto de no sistema informático da Doyen estarem documentos das duas empresas e de haver ligação entre ambas (Londres e Malta).

Também a alegada sobreposição de crimes de acesso ilegítimo e de violação de correspondência alegada pela defesa cai por terra na visão da acusação. Patrícia Barão lembra que a caixa de correio eletrónica está num sistema informático, ao violar-se um, viola-se outro. E considera que “deve manter-se a interpretação feita dos dois crimes em concurso real”, porque um acresce e adensa as circunstancias do crime do outro. Por outro lado, apesar de não ter havido formalização da queixa por parte de algumas das vítimas não invalidade a acusação, porque todas as empresas ou organismos em que estavam esses e-mails avançaram com o processo.

Aníbal Pinto, o ex-advogado de Rui Pinto também acusado de tentativa de extorsão à Doyen, disse ter consigo todos os e-mails que trocou com Rui Pinto e com os representantes da Doyen — e que mostram que ele próprio alertou o seu cliente para a possibilidade de estar a cometer um crime. Mas para o Ministério Público, segundo a magistrada, essa correspondência também mostra que em nenhum momento abandonou o processo negocial, tentando concretizar o contrato que serviria para branquear o crime.