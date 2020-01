A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) revelou esta segunda-feira que emitiu parecer positivo ao concurso para o serviço público de transporte de passageiros na Área Metropolitana do Porto, que visa substituir as concessões em vigor na região.

O novo concurso, aprovado em outubro pelo Conselho Metropolitano do Porto (CmP), prevê a uniformização da frota numa marca única para os 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP), bem como da bilhética e das tarifas. A AMT observa, em comunicado, que o procedimento “assume especial relevância para a implementação da reforma” introduzida por um novo regulamento do Parlamento Europeu, “que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros no que se refere à adequada contratualização de serviços públicos de transporte de passageiros”.

Esta importância, acrescenta a AMT, deve-se ainda à “dimensão” do concurso e ao facto de “incidir numa importante região metropolitana do país”. A AMT avisa que vai “acompanhar a execução contratual de forma a garantir que, a todo o tempo, se cumprem os normativos legais e contratuais aplicáveis”.

Tal inclui, refere a AMT, o “reporte de informação, avaliação periódica dos pressupostos da exploração, monitorização do cumprimento das obrigações de serviço público e exigente relação e informação com os passageiros”. A 25 de outubro, o presidente do CmP, Eduardo Vítor, explicou que o lançamento do concurso para o transporte público rodoviário na AMP aguardava parecer AMT para ser formalmente lançado. Na ocasião, Eduardo Vítor Rodrigues observou ter dado a indicação à AMP para convocar “rapidamente” uma reunião extraordinária assim que chegue o parecer da AMT.

Até lá, esclareceu, foi determinada uma prorrogação das concessões cujo contrato terminou a 2 de dezembro. O caderno de encargos do procedimento coloca a concurso cinco lotes, um por cada empresa, prevê ainda uma diminuição gradativa da idade média da frota ao longo dos sete anos da concessão que começa nos 14 anos e termina nos oito anos.