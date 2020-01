Uma criança de oito anos morreu no domingo à tarde na triagem da urgência pediátrica do hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, enquanto se fazia a reavaliação do seu estado. No dia anterior, os pais da criança tinham recorrido ao mesmo serviço de urgência quando a criança apresentava um quadro de “virose”, esclareceu esta segunda-feira o diretor da urgência pediátrica da unidade, Manuel Pedro.

Segundo o médico, “está em curso um processo interno para averiguação da situação” e estão ainda a aguardar “mais exames” para tentar perceber o que terá causado a morte da criança.

“Não sabemos porque é que faleceu. Os dados que dispomos continuam a apontar para o diagnóstico inicial, um quadro viral, mas aguardamos mais alguns exames e provavelmente justificar-se-á uma autopsia”, disse, numa declaração aos jornalistas.

Ainda de acordo com o responsável, as hipóteses de meningites foram descartadas, tudo apontando para um quadro semelhante ao “de uma gripe”. “Foi imediatamente acompanhada, quando chegou ao hospital, foram feitas tentativas de reanimação, foi feito tudo aquilo que é possível”, disse esclarecendo também que foi disponibilizado apoio psicológico à família.

Lara foi transferida do centro de saúde de Machico para o hospital do Funchal uma vez que os “cuidados implicavam maior diferenciação” e no hospital do Funchal a urgência pediátrica garantia esses cuidados à menor.

No fim do ano também Leonor, de 12 anos, perdeu a vida depois de uma ida às urgências da CUF, em Almada, motivando a abertura de um inquérito e a suspensão temporária da médica que a viu no serviço de urgência e entendeu que esta apenas queria “atenção”.