A ministra da Saúde voltou a reforçar que a Saúde é “a grande prioridade” do Orçamento do Estado (OE) para 2020, mas deixou um aviso: “Este vai ser um ano particularmente exigente para todos os que trabalham no SNS.”

“Para estar à altura do esforço orçamental dos portugueses é preciso garantir que não se perca nenhuma oportunidade de resposta àquilo que esperam de nós“, afirmou Marta Temido esta segunda-feira, no Parlamento, a propósito do Orçamento do Estado (OE) para 2020.

A ministra da Saúde abriu o debate esta manhã, recordando que “a Saúde constitui a grande prioridade orçamental” e que este será “um ciclo de expansão”. E recordou ainda alguns números dos últimos anos. Entre 2010 e 2012, a despesa do SNS diminuiu 1.400 milhões de euros, “assim se mantendo até 2014 e continuando, em 2015, 906 milhões de euros abaixo do valor de 2010”.

A despesa total cresceu 1.635 milhões de euros entre 2015 e 2019, em particular devido a despesas com pessoal e com consumos intermédios, como medicamentos e dispositivos. “Em termos de dotações do Orçamento de Estado, se entre 2010 e 2015 se apurou um decréscimo de, em média, 1,8%, no período 2015-2019, apurou-se um crescimento médio anual de 3,5%, revertendo-se a anterior tendência”.

Relativamente a 2020, a ministra “dotação orçamental inicial do SNS será reforçada em 941 milhões de euros face ao orçamento do ano anterior, elevando o acréscimo orçamental acumulado face a 2015 para os 2.412 milhões de euros”. Recorde-se que o Orçamento da Saúde tem mais de 11 mil milhões de euros para este ano.

Este é, portanto, o primeiro fundamento para afirmar que a Saúde constitui a grande prioridade orçamental. O fundamento que radica em constatar que, depois de um ciclo de redução houve um ciclo de reposição e estão agora criadas as condições para um ciclo de expansão.”

A ministra da Saúde voltou a reforçar que este orçamento não irá apenas “afetar mais recursos ao SNS”, mas “é o instrumento de uma política económica em que o foco são as pessoas e reduzir o desequilíbrio orçamental do SNS só terá sentido se tiver efeito prático nas suas vidas“. Marta Temido voltou a recordou os “três vértices” em que se irá focar a “ação governativa”: “qualificação do acesso; motivação dos profissionais de saúde; e investimento na rede do SNS”.

“Não acreditamos num modelo de supermercado baseado em vales”

Marta Temido afirmou ainda que o Governo acredita “num modelo de supermercado”, tendo por base vales de consultas e cirurgias para serem utilizados no setor privado ou social.

O que nos distingue é não acreditamos num modelo de supermercado baseado em vales: vales consulta, cirurgia, etc”, disse a ministra.

Esta afirmação da responsável para pasta da Saúde surge após uma entrevista à Lusa do bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães, o único candidato ao cargo de bastonário nas eleições da ordem— que se realizam a 16 de janeiro— , sugeriu que fosse criados vales de consultas, à semelhança do que já acontece para as cirurgias, que permite aos utentes recorrerem ao setor privado ou social para serem operados, quando os tempos máximos de reposta garantida são ultrapassados nos hospitais do SNS.

“Os tempos máximos de resposta garantidos acabam por não ter uma consequência direta naquilo que deveriam ter. Se o SNS não consegue dar resposta, então vamos complementar com o setor privado ou social para ver se temos resposta para o doente. E o Estado assume a responsabilidade financeira, naturalmente. Nas cirurgias isso já existe”, disse o bastonário da Ordem dos Médicos à Lusa.